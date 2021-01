(Özel) Esenler ’de intihar eden kızın ailesinden çarpıcı iddia

Esenler ‘de intihar ederek hayatını kaybeden genç kız Eda Küçükbaltacılar’ın ailesi kızlarının ölümü ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Kızlarının intihar etmediğini öne süren aile, ölümüne intihar süsü verilmek istendiğini iddia etti.

Olay geçtiğimiz 2 Ocak günü Esenler Oruç Reis Mahallesi 595 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 24 yaşındaki genç kız Eda Küçükbaltacılar ailesi bile yaşadığı binanın çatı katında kendini asarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde genç kızın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olay yeri çalışmaları tamamlamasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Esenler Oruç Mahallesi’nde yaşayan Eda Küçükbaltacılar’ın ailesi, kızlarının ölümüne ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Anne Nurhayat Küçükbaltacılar ve baba Serdar Küçükbaltacılar, kızlarının ölümüne intihar süsü verilmek istendiğini iddia etti.

‘Kızımı rahatsız ediyordu’

Eda’nın erkek arkadaşı ile kavga ettiğini söyleyen anne Nurhayat Küçükbaltacılar, "Telefonda kızımdan hesap sordu. Kızım ’evdeyim annem yanımda şimdi konuşamam’ dediği halde kızımı rahatsız etmeye devam etti. Kızım telefonunu kapattı. Onun sonrasında sabah oldu. Kızım gayet iyiydi. Telefondaki mesajlarında ne söylediyse bilmiyorum. Kızım dışarı çıkacağını arkadaşına gideceğini söyledi. Ama dışarıya değil yukarıya çatıya çıkmış biz görmedik. Erkek arkadaşıyla birlikte yukarı çıkmış. Güya intiharmış. Ben sonrasında oraya çıktım. Kızımı bu şekilde buldum. Herkese soruyorum intihar böyle olur mu? Mahallede kızımın yanında başkalarının olduğunu söyleyenler var” dedi.

Erkek arkadaşının kızını öldürerek intihar süsü verdiğini savunan anne "Bu insanlar kızıma başka bir şey yaptı. Bu insanlar kızımı öldürdüler. İntihar süsü verdiler. Ben bu katillerin ortaya çıkmasını istiyorum. Adli raporun bir an önce çıkmasını istiyorum. Bu insanların bir an önce tutuklanmasını istiyorum. Bunu yapan kişi Bekir M.’dir. Bunun hesabının sorulmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

Eda’nın erkek arkadaşı Bekir M., ile 7-8 aydır görüştüklerini söyleyen acılı Baba Serdar Küçükbaltacılar, “Kızım erkek arkadaşıyla görüşmeye başladıktan sonra hayatı değişti. Çocuklukları bir arada geçmiş. Kızımın haberi bana gelene kadar her şey zaten olup bitmişti. Kızım ’arkadaşıma gidiyorum’ diye evden çıktıktan sonra ben arkasından giderek takip ettim ama yok görmedim, kız sır oldu. Geldim annesine söyledim ’Eda’yı bakkalın oraya kadar baktım ama göremedim’ dedim. Annesi de o sırada telefon açtı ona. ’Kızım neredesin’ dedi? Arkadaşına gittiğini söyledi. Annesi durumu anlıyor gitmediği ortaya çıkıyor. Demek ki o anda çatıya çıkmış” açıklamasında bulundu.

23 yaşında intihar eden Eda Küçükbaltacılar’dan geriye ise intihar etmeden 2 gün önce yılbaşı gecesinde ailesiyle çekildiği fotoğraflar kaldı.

Konu ile ilgili soruşturma sürerken, genç kızın ölüm nedeni se Adli Tıp Kurumu’ndan çıkacak sonuç ile belli olacak.