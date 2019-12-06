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(Özel) Esenler’de dili boğazına kaçan sporcuyu güvenlik görevlisi kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 09:00 | Son Güncelleme

Esenler Stadyumu’nda antrenman yaptığı sırada bir arkadaşıyla çarpışması sonucu dili boğazına kaçan 15 yaşındaki futbolcunun hayatını, güvenlik görevlisi kurtardı.

Esenler Stadyumu’nda antrenman yaptığı sırada bir arkadaşıyla çarpışması sonucu dili boğazına kaçan 15 yaşındaki futbolcunun hayatını, güvenlik görevlisi kurtardı. İlk müdahaleyi yapan kahraman güvenlik görevlisi ile genç futbolcu olayın ardından statta bir araya geldi. Güvenlik görevlisi o anları anlatırken, genç oyuncu ise güvenlik görevlisine teşekkür etti.
Esenler amatör futbol kulüplerinden Olimpiyat Spor’un oyuncusu 15 yaşındaki Efe Kahraman antrenman yaptığı sırada futbolcu arkadaşı ile çarpıştı ve bir anda yere yığıldı. Yere yığılan Kahraman’ın dili boğazına kaçması sonucu nefes alamaz duruma geldi. Arkadaşları ve futbol hocaları panik içinde ne yapacaklarını bilemezken olaya şahit olan stadın güvenlik görevlisi Suat Özcan ise hemen ilk sağlık müdahalesini yaparak Efe Kahraman’ın nefes almasını sağladı. Daha sonra Efe Kahraman, 112 Acil Servis ambulansı ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kısa süreli müşahedenin ardından taburcu edilen genç futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Hızlı bir şekilde gidip olaya ilk yardımı yapıp, nefes almasını sağladık"
Güvenlik görevlisi Suat Özcan o an yaşanan ve yaptığı ilk yardımı anlatarak, "Burada yaşanan olayda, kamera odasındaydım. Yukarda olumsuz bir şeyler gördüm. Yukarıya koşarak çıktığımızda, efe kardeşimizin yerde yattığını gördüm. Köksal hoca başındaydı, bizde hızlı bir şekilde gidip olaya ilk yardımı yapıp, nefes almasını sağladık. Nefes almadığını dilinin boğazına kaçtığını gördük. Belediyenin vermiş olduğu seminer ve eğitimlerden gördüğümüz ilk yardımı uyguladık. Hayatı tehlikesini atlattı ve 112’yi bekledik" dedi.

"Hastanede gözlerimi açtım, hocam bana burada olanları anlattı"
Futbolcu arkadaşıyla çarpması sonucu dili boğazına kaçan futbolcu Efe Kahraman ise başta güvenlik görevlisi ve hocasına teşekkür ederek, " Yaklaşık bir hafta önce bir kaza geçirdim antrenman esnasında, arkadaşla suratlı çarpışma sonucunda yere düştüm o sıra vücudum titremeye başladı. En son hocanın bana doğru koştuğunu gördüm gerisini hatırlamıyorum. Hastanede gözlerimi açtım, hocam bana burada olanları anlattı. Güvenlikçi abiyle gerekeni yapmışlar ikisinde teşekkürler ediyorum" ifadesini kullandı.

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