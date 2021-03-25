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  4. (Özel) Esenlerde korkunç kaza, otomobilin çarptığı kadın metrelerce savruldu

(Özel) Esenlerde korkunç kaza, otomobilin çarptığı kadın metrelerce savruldu

25.03.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler’de cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın otomobilin çarpması sonucu metrelerce savrularak yere düştü.

Esenler’de cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın otomobilin çarpması sonucu metrelerce savrularak yere düştü. Kadının ağır yaralandığı kazada otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.
Kaza, dün 18.45 sıralarında Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi Atışalanı Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, cadde hızla gelen otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya uçarak yere düştü. Arabanın çarptığı kadın ağır yaralanırken, aracın sürücüsü durmayarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kadının metrelerce savrulduğu kaza anı kamerada
Kadının otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya savrulduğu kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadının yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrulduğu ve otomobil sürücüsünün durmayarak gittiği görülüyor.

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