HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) Esenler’de parkta akıl almaz olay

(Özel) Esenler’de parkta akıl almaz olay

02.12.2020 09:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler’de parkta bir genç, kendisinden sigara isteyen kimliği belirsiz şahıslar tarafından darp edildikten sonra bıçaklandı.

Esenler’de parkta bir genç, kendisinden sigara isteyen kimliği belirsiz şahıslar tarafından darp edildikten sonra bıçaklandı. Yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 16.30 sıralarında Esenler Yavuz Selim Mahallesi’ndeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü parkta bekleyen bir gencin yanına kimliği belirsiz şahıslar geldi. Şahıslar gençten iddiaya göre sigara istedi. Gencin sigara vermemesi üzerine şahıslarla arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada genç, darp edilip karnından bıçaklandı. Şahıslar koşarak kayıplara karışırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ise çevredeki vatandaşların ifadelerine başvurarak, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu
Flaş gelişme! Yüzde 60 oranında tespit edildiFlaş gelişme! Yüzde 60 oranında tespit edildi
SARS virüsü yeniden mi ortaya çıktı? SARS virüsü yeniden mi ortaya çıktı?
1/

En Çok Okunan Haberler

Tunus'ta doktorlar genel greve gitti

Tunus'ta doktorlar genel greve gitti

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı

Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı

Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası!

Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası!

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Diğer Haberler

İş görüşmesinde şaşırtan manzara! Bin 52 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı

Şaşırtan manzara! Bin 52 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olabilir

Flaş açıklama: Yılbaşında 4 gün kısıtlama olabilir

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (2 Aralık İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

80 kişinin ölümüne neden olan sahte içkilerle ilgilerle ilgili flaş gelişme! Yüzde 60 metil alkol tespit edildi

Flaş gelişme! Yüzde 60 oranında tespit edildi

Resmi Gazete kararları 2 Aralık 2020... Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar alındı?

Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar alındı?

Otobüs durağına yerleştirildi: Maske takmayanların yüzünü koronavirüs simgesine dönüştürüyor

Ekrana bakıp kendini böyle görenler şaşırıp kalıyor

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.