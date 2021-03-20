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  4. (Özel) Esenlerde zincirleme kaza: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

(Özel) Esenlerde zincirleme kaza: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

20.03.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler’de 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Esenler’de 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kazadan dolayı trafikte kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Kaza, Otogar Bağlantı yolunda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 JR 8001 plakalı KİA Ceed marka otomobilin sürücüsü ani şekilde fren yaptı. Seyir halindeki 34 TGG 44 plakalı Renault Symbol marka ticari taksi de duramayarak ani fren yapan otomobile çarptı. Ardından, 34 KH 4768 plakalı Renault Clio marka araç, bir motosiklet ve 39 EV 862 plakalı Dodge marka kamyonet kazaya karıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü omzunun üstüne düşerek sürüklenmeye başladı. Otomobil sürücüsü ise başını vurarak hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken otomobil sürücüsünün tedavisi ayakta yapıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri, kazadan dolayı başka bir olumsuzluk yaşanmaması için trafik akışını tek şeritten sağladı. Trafikte kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü, “En önde KİA var. Onun önünde bir araç fren yapıyor. KİA duramıyor. Ticari taksi KİA’ya vuruyor. Benim önümde de motosiklet vardı. Motosiklet ticari taksiye vurdu. Ben motosiklete vurmamak için arabayı sağ taraftan kurtarmaya çalıştım. Kurtaramadım, taksiye vurdum. Kazaya 5 araç karıştı. Ticari taksinin sürücüsünün başında sıkıntı var. Motosikletlinin omzunda problem var. Çünkü bayağı uçtu” dedi.

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