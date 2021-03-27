HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) Esenyurt’ta Afrikalıların korona partisine polis baskını

(Özel) Esenyurt’ta Afrikalıların korona partisine polis baskını

27.03.2021 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta gece saatlerinde bir restoran içerisinde eğlence düzenlendiği ihbarını alan polis ekipleri, baskın düzenledi.

Esenyurt’ta gece saatlerinde bir restoran içerisinde eğlence düzenlendiği ihbarını alan polis ekipleri, baskın düzenledi. Partiye katılan ve saklanırken yakalanan yabancı uyruklu şahıslara ceza yağarken, alkol ile ellerini yıkadıkları görüntüleri sosyal medyadan paylaşmaları da hayretler içinde bıraktı. Eğlenceye katılan bir kişi, “Dernek toplantısı yaptık sonra eğlendik yalan yok” dedi.
Esenyurt’ta gece saatlerinde bir restoran içinde eğlence düzenlendiği bilgisini alan polis ekipleri restorana baskın düzenledi. Kapıyı açmamak için direnen restoran çalışanları polislerin ısrarla kapıyı çalması üzerine kapıyı açmak zorunda kaldı. Restoranın hem otopark girişini hem de ön giriş kapısını tutan polis ekipleri hiç kimsenin kaçmasına izin vermedi. İçeride eğlence için bulunan yabancı uyruklu şahısların restoranın alt ve üst katlarında bulunan odalarda gizlenirken polis ekipleri tarafından bulunarak cezai işleme tabi tutuldu. Ayrıca mekanın işletmecisine, korana virüs tedbirlerine uymayarak 19.00’dan sonra müşteri aldığı için cezai işlem uygulandı.

“Dernek toplantısı yaptık sonra eğlendik yala yok”
Mekanın sahibinin arkadaşı olduğunu söyleyen bir kişi “Polisin yetkisi var kapıyı vurdu mu açacaksın. Ama herkes polisten korkar tabi. Dernek toplantımız vardı. Satış yoktu. Miss Uganda benzeri bir şey yapmadık ama dernek toplantısı yaptık sonra eğlendik yalan yok” dedi.
Restoran çalışanı olduğunu söyleyen bir kişi ise restoranın tanıtım amaçlı olarak açık olduğunu ifade ederek kendilerini savunmaya çalıştı. Ancak bu savunma da cezadan kaçmaları için yeterli olmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürünEvde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün
Flaş değişiklik: İstanbul'un milletvekili sayısı azaldıFlaş değişiklik: İstanbul'un milletvekili sayısı azaldı
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
1/

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bursa'da heyelan: 7 bina boşaltıldı

Bursa'da heyelan: 7 bina boşaltıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İstanbul'da ticari araçlarda cam filmi yasaklandı

İstanbul'da ticari araçlarda cam filmi yasaklandı

Sokakta mastürbasyon skandalı! Genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta mastürbasyon skandalı! Genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Adı Downburst, artık çok sık göreceğiz

Adı Downburst, artık çok sık göreceğiz

Diğer Haberler

Ramazan ayı için 28 günlük tam kapanma önerisi!

Ramazan ayı için 28 günlük tam kapanma önerisi!

En çok vaka görülen Samsun için kritik çağrı: Gerekmiyorsa seyahat etmemeli

Vaka rekortmeni il için kritik çağrı! Tek tek açıkladı

Kırıkkale'de flaş uygulama: Vaka artışının yaşandığı bölgedeki vatandaşlar SMS ile bilgilendiriliyor

Bu ilde yaşayanlar dikkat! Telefonunuza mesaj gelebilir

YSK'dan flaş düzenleme: İllerin milletvekili sayılarını değişti

Flaş değişiklik: İstanbul'un milletvekili sayısı azaldı

Bursa'da feci kaza! Süt tankerine çarpan hafif ticari araç 40 metre sürüklendi: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Korkunç kaza! 40 metre sürüklendi: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Son Dakika: Meteoroloji'den kuvvetli kar ve yağmur uyarısı (27 Mart Cumartesi hava durumu)

Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.