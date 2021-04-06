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  4. (Özel) Esenyurt’ta aileler arasında yaşanan silahlı kavga kamerada

(Özel) Esenyurt’ta aileler arasında yaşanan silahlı kavga kamerada

06.04.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken, bir kadın ise baygınlık geçirdi.

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Esenyurt’ta iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken, bir kadın ise baygınlık geçirdi. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Olay, önceki gün Bağlarçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Çıkan kavgada silahlar konuştu. Kavgada bir kişi silahla yaralandı. Yaralanan kişi yakınları tarafından arabayla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
Kısa sürede olay yerine Özel Harekat Polisi de dahil çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheliler ise Esenyurt Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği dedektifleri tarafından kısa sürede yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Kavga çıkınca baygınlık geçirdi
Yaşanan olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, iki grup arasında çıkan silahlı kavga anı ve bu sırada yakınlarının kavga ettiğini gören bir kadının bayılma anı da yer aldı.

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