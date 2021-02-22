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(Özel) Esenyurt’ta apartman dairesindeki kaçak hastaneye baskın

22.02.2021 13:10 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta yabancı uyruklu doktorların izinsiz olarak çalıştığı bir apartman dairesinde kaçak hastaneye ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından baskın düzenlendi.

Esenyurt’ta yabancı uyruklu doktorların izinsiz olarak çalıştığı bir apartman dairesinde kaçak hastaneye ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından baskın düzenlendi. İçerisinde çok sayıda tıbbi cihazın da bulunduğu sözde hastane mühürlendi.
Esenyurt’ta bir apartman dairesinin 2’nci katında izinsiz yollarla hastaneye çevrilmesi ve özellikle yabancı uyruklulara yönelik sağlık hizmeti verildiği öğrenildi. Konuyla ilgili Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri çalışmalara başladı. Söz konusu hastanenin içinde yurt dışından Türkiye’ye gelen doktorların olduğu ancak bu doktorların çalışma izninin bulunmadığı öğrenildi.

İçerisinden tıbbi cihazlarda çıktı
İlçe sağlık müdürlüğü ekipleri sözde hastane odalarını tek tek dolaştı. Hastane içinde izinsiz doktorların diplomalarının duvarda asılı olduğu ve de odalarda bir hastanede bulunması gereken tıbbi görüntüleme cihazların birçoğunun da bulunduğu görüldü.

Sözde hastane geçici süreyle kapatıldı
Hastanenin çalışma izninin bulunmadığı, iş yeri sahibinin bir Türk doktor olduğu ancak yanında çalışan yabancı uyruklu diğer doktorların çalışma izninin olmadığı belirlendi. Geçici olarak faaliyetleri durdurulan hastanenin kapatılması için İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvuru yapıldı.

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