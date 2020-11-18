HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) Esenyurt’ta baz istasyonu yüzünden tekme tokat kavga

(Özel) Esenyurt’ta baz istasyonu yüzünden tekme tokat kavga

18.11.2020 09:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta bir binanın üzerine baz istasyonu kurdurmak isteyen bina sahibi ile mahalleli arasında tekme, tokat ve sopalarla kavga çıktı.

Esenyurt’ta bir binanın üzerine baz istasyonu kurdurmak isteyen bina sahibi ile mahalleli arasında tekme, tokat ve sopalarla kavga çıktı. Çıkan kavga güvenlik kamerasına da yansırken taraflar birbirinden şikayetçi oldu.
Esenyurt’ta sokak arasında bulunan bir binanın üzerine baz istasyonu kurmak istenmesi üzerine çevre sakinleri duruma karşı çıktı. Bina sahibi ve baz istasyonunu dikmek isteyen işçilerle mahalleli tekme, tokat ve sopalarla kavga etti. Şirket personelini gören çevre sakinleri sokağa inerek engel olmaya çalıştı. Tarafların ’baz istasyonu diktirmem’ tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme, tokat ve sopalı kavga polisin gelmesiyle son bulurken, iki tarafından da birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

“Ben bunu koyacağım sizi doğrarım biçerim, siz kimsiniz deyip saldırdılar”
Mahalleli olarak baz istasyonunu istemediklerini söyleyen Meryem Kul, “Sabah kahvaltı hazırlıyordum. Eşimde kalktı, GSM şirketinden gelen arabaları gördü ve bakacağını söyledi. Ben ona gitme dedim. Bir arkadaşını da alıp gitti. Sonra balkondan bir baktım bina sahibi ile tartışmaya başlamışlar. Hemen indim aşağıya zaten orada baya kalabalıklardı. Bağırmaya başladılar hemen ardından da saldırdılar. Baz istasyonu koyacaklar ama istemiyoruz burada imzada topladık o zaman koyulmamıştı. Başımız ağrıyor ondan dolayı zaten her yer de virüs var. Bugün de istemediğimizi söyledik. Bina sahibi de adam toplamış. Ben bunu koyacağım sizi doğrarım, biçerim siz kimsiniz deyip saldırdılar. Eşimin kafasına vurdular. Beni de yerlerde sürüklediler. Başım açıldı hatta kolum bile çizildi şu an acıyor. Darp raporu alıp davacı olacağım. Mahallenin izni olmadan yapılıyor. Buna izin veren bina sahibi çok para alıyormuş ve ikincisi yapılacak şu an bunun etkisi daha ağırmış” dedi.

Kadın, arada kaldı darp edildi
Yaşanan kavga anı ise apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, tarafların sopa, tekme ve tokatlarla birbirini darp etmesi yer aldı. Görüntülerin devamında ise kavgayı ayırmaya giren bir kadının da darp edildi anlar yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı! İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı!
Uzmanından kritik uyarı! 'Gerekirse evde de maskeyle oturun'Uzmanından kritik uyarı! 'Gerekirse evde de maskeyle oturun'
Kazandıran numaralar belli oldu! Kazandıran numaralar belli oldu!
1/

En Çok Okunan Haberler

Putin'den çok çarpıcı Dağlık Karabağ açıklaması: İntihar olur

Putin'den çok çarpıcı Dağlık Karabağ açıklaması: İntihar olur

CHP'li isimlerden Alaattin Çakıcı'ya tepki yağıyor

CHP'li isimlerden Alaattin Çakıcı'ya tepki yağıyor

Şimdi paraya para demiyor: Kilosu 50 bin TL

Şimdi paraya para demiyor: Kilosu 50 bin TL

Bakan duyurdu: İnternetten başvuru yapılabilecek

Bakan duyurdu: İnternetten başvuru yapılabilecek

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Diğer Haberler

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan koronavirüs uyarısı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan koronavirüs uyarısı!

Antalya'da dehşete düşüren olay! TIR tekerinin altında kaldı

Antalya'da dehşete düşüren olay! TIR tekerinin altında kaldı

Son dakika! FETÖ operasyonunda flaş gelişme: 48'i itirafçı oldu

Flaş gelişme! 48'i itirafçı oldu

Uzmanından kritik uyarı! 'Gerekirse evde de maskeyle oturun'

Uzmanından kritik uyarı! 'Gerekirse evde de maskeyle oturun'

Azerbaycan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

Azerbaycan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

Taksici, ön koltuğa oturulmasını engellemek için cansız manken taşımaya başladı

Bu taksiyi görenler şaşırıp kalıyor

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.