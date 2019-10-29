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(Özel) Esenyurt’ta elektrik trafosunda korkutan görüntü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2019 11:42 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta elektrik trafosunun üstünden geçen kablolarda oluşan şelale, mahalleliyi korkuttu.

Esenyurt’ta elektrik trafosunun üstünden geçen kablolarda oluşan şelale, mahalleliyi korkuttu. Ufak çaplı patlama seslerinin de oluştuğu yangına elektrik ekiplerinin müdahalesi ile söndü.
Olay, Pınar Mahallesi 1239’uncu sokak üzerinde meydana geldi. Elektrik kablolarının bulunduğu trafonun üst kısmında kıvılcımlar çıktığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen ekipler şelale şeklinde oluşan yangına müdahale için elektrik ekiplerini çağırdı. Kısa sürede gelen ekipler elektriği kapattı. Elektrik trafosu üstünde oluşan kıvılcımlar ise mahallede panik oluştururken ilginç görüntüler kamera ile kaydedildi.

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