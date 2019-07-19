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(Özel) Esenyurt’ta esnafı önce öldürdüler sonra yaktılar, dehşet anları kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 10:35 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta 2017 yılında önce silahla öldürüp ardından dükkanı ile birlikte ateşe verilen Ercan Gönülkırmaz’ın ailesi, davanın tutuklu tek sanığı ünlü popçu Tarkan’ın kuzeni Servet Tevetoğlu’nun kefalet ödeyerek tahliye edilmesine isyan etti.

Esenyurt’ta 2017 yılında önce silahla öldürüp ardından dükkanı ile birlikte ateşe verilen Ercan Gönülkırmaz’ın ailesi, davanın tutuklu tek sanığı ünlü popçu Tarkan’ın kuzeni Servet Tevetoğlu’nun kefalet ödeyerek tahliye edilmesine isyan etti. Acılı anne Havva Gönülkırmaz verilen karara tepki göstererek, “Ünlü olmak, zengin olmak adalete engel olmamalıdır” ifadelerini kullandı.
Olay, 2017 yılında Esenyurt İncirtepe Mahalesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Ercan Gönülkırmaz bir şarküteri açmak için dükkan kiraladı. Bir süre sonra dükkana gelen bazı kişiler, Tayfun Ö. isimli akrabalarının geçtiğimiz yıl aynı şarküteri de kurşunlanarak öldürüldüğünü, burada bir şarküteri görmek istemediklerini söyledi. Ercan Gönülkırmaz’ı tehdit eden zanlıları, iş yerini kapatmasını istedi.
Gönülkırmaz’ın tehditlere aldırış etmemesi üzerine 17 Ocak 2017’de 2 araç ile dükkanın önüne gelen şüpheliler dükkana kurşun yağdırdı. Gönülkırmaz olayda yaralanıp üst kata kaçınca bu kez zanlılar dükkanı yaktı. Feci olayda Ercan Gönülkırmaz hayatını kaybetti.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında, “Kan gütme saikiyle öldürme”, “Mala zarar verme”, “Ruhsatsız silah taşıma” suçundan iddianame düzenlendi. 5 sanık tutuksuz yargılanırken 2 sanık ise firari. Davada tutuklu olan tek sanık olan ünlü popçu Tarkan Tevetoğlu’nun kuzeni Servet Tevetoğlu’da 2 yıl ceza evinde yatıp geçtiğimiz hafta yapılan duruşmada 250 bin TL kefaletle serbest bırakıldı.

Feci şekilde öldürülen Ercan Gönülkırmaz’ın ailesi mahkemenin kararına isyan etti.
Acılı anne Havva Gönülkırmaz 2 araba dolusu adamın iş yerini basarak oğlunu öldürdüğünü anlatarak, "Oğlum önce kurşunlandı daha sonra yakılarak öldürüldü. Suçlular neden dışarıda” diye adalet istediğini belirtti.
Zanlılardan bir tanesinin ünlü popçu Tarkan’ın kuzeni olduğunu söyleyen acılı anne, "Ünlü olmak, zengin olmak adalete engel olmamalıdır. Zanlılardan bir tanesi Tarkan’ın amcasının oğlu oluyor. O da 250 bin kefalet ile çıkarıyorlar. Tutuklu sanık kalmadı. Bir an önce tutuklanmasını istiyorum. Adalet istiyorum. Cezalarını çeksinler" şeklinde konuştu.

“Suçlular elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor”
Ercan Gönülkırmaz’ın amcasının oğlu ve yakılan şarküterinin ortağı Yüksel Çelik ise verilen karara tepki göstererek, “Bir canın bedeli 250 bin TL olmamalı” dedi. Çelik,” Biz dükkanı açtıktan 15 gün sonra gelip Ercan’a kurşun yağdırıp yakıyorlar. Olay yerinde araç plakaları, telefon sinyalleri hepsi kayıtlı olarak mevcut. Ercan’ı vuran Servet Tevetoğlu’nun kardeşi bile tespit ediyor bu benim abim diyor. Ancak geçen haftaki duruşmada ne hikmetse 250 bin TL ödeyerek serbest bırakıldı. Bu adamı da yurt dışına kaçıracaklar bizim elimizde hiçbir sanık kalmayacak. Olayı yaptıktan sonra bu şahıs yurt dışına kaçıyor. Ortalık sakinleşince Türkiye’ye dönüyor zaten 6 ay sonra yakalanıyor. Biz adalet istiyoruz. Bizim canımız mezarda bu suçlular elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor” diye konuştu.

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