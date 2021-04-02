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(Özel) Esenyurt’ta feci olay kadının başına cam düştü

02.04.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta 25 yaşındaki 2 çocuk annesi kadının başına, okula çocuğunu götürürken 2’nci kattaki dükkandan cam düştü.

(Özel) Esenyurt’ta feci olay kadının başına cam düştü

Esenyurt’ta 25 yaşındaki 2 çocuk annesi kadının başına, okula çocuğunu götürürken 2’nci kattaki dükkandan cam düştü. Kadının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
Olay, saat 13.30 sıralarında Esenyurt’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 2 çocuk annesi Gül Çetin(25) isimli kadın cadde üzerinde 7 yaşındaki çocuğunu okula götürürken, 2’nci kattaki dükkanın camı üzerine düştü. Sesi duyan çevredeki vatandaşlar kadının üzerinde duran camı kaldırıp yardımcı oldu. Bir anlık bilinci kaybolan kadın, esnaf tarafından araçla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan ancak başına dikişler atılan kadın taburcu edildi.

"Cam takarken düşmüş"
Olayı gören çevredeki bir esnaf büyük bir ses duyduklarını söyleyerek, "Kadın camın altındaydı çıkardım kadını. Ambulans bekledik bir süre gelmeyince kadını arabaya bindirdik götürdüler. İlk başta bir şeyi yoktu kadının ama sonradan kafasından bayağı bir kan geldi" dedi.
Görgü tanığı bir başka esnaf ise kadının durumunun iyi olduğunu söyleyerek, "Cam takılırken aşağıya düşmüş" diye konuştu.

(Özel) Esenyurt’ta feci olay kadının başına cam düştü

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