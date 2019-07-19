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(Özel) Esenyurt’ta iş yerine giren maskeli hırsızlar güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 10:54 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta kimliği henüz belirlenemeyen maskeli üç hırsız, iş yerinin kapısını kırarak televizyon ve bilgisayar çaldı.

Esenyurt’ta kimliği henüz belirlenemeyen maskeli üç hırsız, iş yerinin kapısını kırarak televizyon ve bilgisayar çaldı. Hırsızların kapıyı kırması ve iş yerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Olay, saat 04.58 sularında Esenyurt Merkez Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir kargo firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen maskeli 3 şüpheli beyaz bir otomobille önce kontrol amaçlı sokakta tur attı. Ardından hırsızlardan ikisi, iş yerinin kapısını ellerindeki demirle kırarak içeri girdi. Maskeli soyguncular, önce duvardaki televizyonu koparıp araçta bekleyen şahsa verdi, ardından masa üzerindeki bilgisayarı alıp olay yerinden uzaklaştı. Durumu fark eden vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, incelemenin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık güvenlik kamerasında
Güvenlik kamerasına takılan maskeli hırsızlar, önce otomobille iş yerini kontrol ediyor. Daha sonra tekrar gelip, şahıslardan ikisi maskeli olarak ellerindeki demirle önce berber dükkanının kapısını açmak için zorluyor. Ancak başarılı olamayınca kargo şirketine ait dükkanın kapısını zorluyor. Bir tanesi tekme ile kapıya vurmaya çalışırken, kapıyı açan hırsızlar içeri giriyor. Maskeli hırsızlar duvardaki televizyonu koparıp araçta bekleyen arkadaşlarına verdiği görülüyor. Daha sonra içeride kısa süre arama yapan maskeli soyguncular masa üstündeki bilgisayarı alıp hızlıca olay yerinden kaçıyor. Durumu fark eden vatandaşların panik
içinde kaldığı görülüyor.

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