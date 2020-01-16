HABER
  4. (Özel) Esenyurt’ta kargo işçisinden örnek davranış

(Özel) Esenyurt’ta kargo işçisinden örnek davranış

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 09:15 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta asgari ücretle bir kargo firmasında çalışan işçi Habip Aslan, para çekmek için gittiği bankamatikte bulduğu bin 500 lirayı sahibinin bulunması için polise teslim etti.

(Özel) Esenyurt’ta kargo işçisinden örnek davranış

Esenyurt’ta asgari ücretle bir kargo firmasında çalışan işçi Habip Aslan, para çekmek için gittiği bankamatikte bulduğu bin 500 lirayı sahibinin bulunması için polise teslim etti. Aslan’ın, bu davranışı takdir topladı.
Esenyurt Meydanı’nda bulunan bir bankamatiğe gelen bir kargo firmasında asgari ücretle çalışan 51 yaşında iki çocuk babası Habip Aslan, kartını bankamatiğe yaklaştırdığı esnada para çekme ünitesinin üzerinde bir miktar para olduğunu gördü. Parayı sayan Aslan, daha sonra parayı alarak işe gitti. Habip Aslan, iş çıkışı 155 polis hattını arayarak, durumu bildirdi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri parayla birlikte Aslan’ı polis merkezine götürdü. Burada olayın nasıl olduğuna dair ifade veren Aslan, tutanakla birlikte bin 500 TL tutarındaki parayı, sahibinin bulunması için polise teslim etti.
Polis merkezi çıkışı İhlas Haber Ajansı(İHA) muhabirinin sorularını cevaplayan Aslan, ATM’den para çekmeye gittiğinde kartı takmadan para bulduğunu ifade ederek, “Orada yakında bulunan çevik kuvvet noktasına gittim onlarda beni 155’e yönlendirdi. Sonra bende 155’i aradım geldiler polis merkezine gelerek parayı teslime etti. Kargo firmasında çalışıyorum. Parayı almak hiç aklıma gelmedi geçim şartları zor. Adamın borcu mu vardı hastası mı vardı o vicdanıma uymadı. Zaten bu parayı alsam daha fazlası benden çıkardı. O yüzden hiç düşünmedim” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Babacan'ın partisiyle ilgili flaş gelişme! 20 Ocak deniyordu ama... Babacan'ın partisiyle ilgili flaş gelişme! 20 Ocak deniyordu ama...
Bursa’da şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu...Bursa’da şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu...
(Özel) İstanbul’da alkollü sürücü dehşeti kamerada(Özel) İstanbul’da alkollü sürücü dehşeti kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin en soğuk yeri: Eksi 25 derece! Donmuş gölün üzerinde drift yaptı

Türkiye'nin en soğuk yeri: Eksi 25 derece!

Son dakika! İçişleri Bakanlığı 'Kapan-4 Mava Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu

Komutanlar bizzat yönetiyor

İşte İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi sayısı!

İşte Kanal İstanbul ile ilgili merak edilen o sorunun yanıtı!

Beyoğlu'nda kimlik göstermek istemeyen taksici ile polise arasında arbede

Beyoğlu'nda hareketli dakikalar!

Eşi ölsün diye büyü yaptırmak isteyen kadın dolandırıldı

Eşi ölsün diye büyü yaptırmak istedi, bakın başına ne geldi

İstanbul'da alkollü sürücü dehşeti! Önce araca, ardından yaşlı adama çarptı

İstanbul'da alkollü sürücü dehşeti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.