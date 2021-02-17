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(Özel) Esenyurt’ta kaygan zeminde faciadan dönüldü

17.02.2021 11:03 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta yoğun kar yağışı sonrası yokuş aşağı giden yolda kamyoneti kayan sürücü, direksiyondan atlayarak aracını tutmaya çalıştı.

Esenyurt’ta yoğun kar yağışı sonrası yokuş aşağı giden yolda kamyoneti kayan sürücü, direksiyondan atlayarak aracını tutmaya çalıştı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken kamyonet devrildi, vatandaşlar ise faciadan kaçarak kurtuldu.
Olay, sabah saat 09.30 sıralarında Namık Kemal Mahallesi’ne yaşandı. Kar sonrası kayganlaşan sokaktan aşağıya inmeye çalışan kamyonet sürücüsü yol kenarında aracı kaydığı için kamyonetten indi ve aracını tutmaya çalıştı. Kamyonet hızla yokuş aşağıya kayarak daha önce sokakta kaza yapan iki araca çarpıp devrildi. Kamyonetin hızla yokuş aşağıya geldiğini gören bir kişide kaldırama kaçarak faciadan kurtuldu.

“Can kaybına neden olabilirdi”
Yokuş aşağıya inen kamyonetin altında kalmaktan kaçarak kurtulan İbrahim Şendağ yaşanan anları anlatarak, “Burada kamyonun kaydığını görünce kamyonu tutmaya çalıştı. Altında kalıyordu az kalsın hatta. Geldi daha önce kaza yapan araçlara vurdu. Ondan sonra takla attı buraya doğru. Biz dükkanın içine girecek sandık son anda kaçtık. Zor kurtardık kendimizi. Hepimiz kaçtık arkaya doğru dükkanın içine girse can kaybına neden olabilirdi” dedi.
Kayan kamyonetinden inerek yara almaktan kurtulan Sezgin Gelgeç ise, “Aşağıya iniyordum ortada bir yer açıktı sadece. Bir araba geldi sağa yanaştım araba kaya kaya indi. Aşağıya atladım ben. Gelmeden yolda aşağıya atladım. Buraya gelince kaza yapan araçlara vurunca aracım döndü yan yattı” diye konuştu.

Faciadan dönüldüğü anlar güvenlik kamerasında
Yaşanan anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Sürücü Gelgeç’in kayan arabasını tutmaya çalışması ve aracın kayması görülüyor. Görüntülerin devamında ise Gelgeç’in kamyonetinin kaza yapan diğer araçlara çarpıp devrilmesi yer aldı.

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