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(ÖZEL) Esenyurt’ta kayıp gencin cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 10:50 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta bakkala diye evden çıkan ve kendisinden 10 gündür haber alınamayan, 2 çocuk babası Şevket Yıldız’ın (23) cansız bedenine ulaşıldı.

(ÖZEL) Esenyurt’ta kayıp gencin cesedi bulundu

Esenyurt’ta bakkala diye evden çıkan ve kendisinden 10 gündür haber alınamayan, 2 çocuk babası Şevket Yıldız’ın (23) cansız bedenine ulaşıldı. Metruk bir binada cesedi bulunan genç adamın ölüm nedeni araştırılıyor.
Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde 9 Eylül akşam saatlerinde evden bakkala gidiyorum diyerek çıkan 23 yaşındaki iki çocuk babası Şevket Yıldız’ın Esenkent Hoşdere mevkisinde metruk bir binada cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri ceset üzerinde inceleme başlattı. Yüzü tanınmaz halde bulunan Şevket Yıldız’ın ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonucunda belli olacak. Polis ekipleri olay ile ilgili çalışma başlatırken ailesi suçluların yakalanmasını istiyor.

"Bu çete üyeleri bulunsun"
Daha önce aynı sokakta oturan başka akrabalarının da aynı şekilde metruk binada ölü bulunduğunu belirten kuzeni Çağlar Koşar ise bu cinayetleri işleyenlerin bir çete olduğunu söyleyerek, "Kuzenim 10 gün önce bakkala malzeme almaya gidiyorum diye evden çıkıyor. Ne telefonu ne cüzdanı her şeyi evde bırakıyor aşağıya iniyor. O sırada ne oluyor ise ortadan bir anda kayboluyor. Dünde acı haberini aldık. Esenyurt Hoşdere’de metruk bir binada ölü olarak bulunmuş. Cesedi çürümüş suratı tanınmaz hale gelmiş. Biz bunu yapanların cezasını bulmasını istiyoruz. Daha önce bizim aileden aynı şekilde ölü bulunan akrabalarımız oldu. Aynı yerde aynı şekilde bulunan cenazemiz oldu. Bunları yapanlar bir çete. O geceyle ilgili caddeyi gören güvenlik kameralarına da erişemiyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz sadece suçluların yakalanıp cezalarını almalarını istiyoruz” diye konuştu.

(ÖZEL) Esenyurt’ta kayıp gencin cesedi bulundu

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