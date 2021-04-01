(Özel) Esenyurt’ta kılıçlı pompalı tüfekli kavga kan dondurdu

Esenyurt’ta 2 akraba aile arasında kılıçlı pompalı tüfekli kavgada bir kişi yaralanırken çok sayıda kişi gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kavga edenleri bir kadının terlikle vurarak ayırmaya çalıştığı da görüldü.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Esenyurt’ta yaşandı. İddiaya göre akraba ile aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden bir süredir husumet vardı. Taraflar sokak üzerinde karşılaştıkları akrabaları ile küfürleşip darp etmeye başladı. 7 kişi bir adamı darp ettikten bir süre sonra darba uğrayan adamın da yakınları sokağa geldi.

Terlikle kavgayı ayırmaya çalıştı

Kavga sırasında bir kadın adamları terlikle vurarak ayırmaya çalıştı. Bir süre sonra darp edilen adamların yanına da kılıçlı ve pompalı tüfekli yakınları da geldi.

1 kişi yaralandı 5 kişi gözaltına alındı

İhbar üzerine kısa sürede gelen Esenyurt Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri ve ambulans ekipleri yaralanan bir kişiyi hastaneye kaldırdı. Yaralanan şahısın hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken kavgaya karışanlar 5 kişi suç aletleriyle birlikte gözaltına alındı. Taraflar savcılık talimatıyla serbest bırakılırken birbirlerinden şikayetçi olmadılar.

Olay anı güvenlik kamerasında

Yaşanan kavga anları da çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde şahısların yolda karşılaşıp bir adamı darp etmeleri kılıçlı ve pompalı tüfekli kavga anları yer aldı.

