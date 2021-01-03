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  4. (Özel) Esenyurt’ta kısıtlama günü ilginç olay, polisten böyle kaçmaya çalıştı

(Özel) Esenyurt’ta kısıtlama günü ilginç olay, polisten böyle kaçmaya çalıştı

03.01.2021 09:07 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta kısıtlamaya rağmen bir börekçi dükkanın önünü çay bahçesi gibi kullanan vatandaşlar, polisi görünce koşarak kaçtı.

Esenyurt’ta kısıtlamaya rağmen bir börekçi dükkanın önünü çay bahçesi gibi kullanan vatandaşlar, polisi görünce koşarak kaçtı. Polisin uyarısıyla geri dönen şahıslar hakkında hıfzıssıhha kanununa muhalefet ettikleri için idari yaptırım tutanağı düzenlendi.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde ara caddeler ve sokaklarda aralarında sık sık denetim gerçekleştiriyor. Denetimlerde bir cadde üzerinde börekçi dükkanı önünde çay içerek sohbet eden vatandaşlar polisi görünce koşarak kaçtı. Polisin uyarısı ile geri dönen ve yasaklara uymayan vatandaşlara hıfzıssıhha kanununa muhalefet ettikleri için haklarında idari yaptırım tutanağı düzenlendi.

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