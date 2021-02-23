HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) Esenyurt’ta meydan kavgası kamerada

(Özel) Esenyurt’ta meydan kavgası kamerada

23.02.2021 09:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
(Özel) Esenyurt’ta meydan kavgası kamerada

Esenyurt’ta önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma, tekmeli, yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü.

Esenyurt’ta önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma, tekmeli, yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü. Yaşanan olay güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Esenyurt Yenikent Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre önceden aralarında husumet bulunan iki grup, cadde üzerinde karşı karşıya geldi. Gruplar arasında başlayan ve küfürleşmeye varan tartışma yerini kavgaya bıraktı. Sopaların çekilmesi üzerine taraflar birbirine saldırmaya başladı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, güvenlik kameralarınca da kaydedildi.

(Özel) Esenyurt’ta meydan kavgası kamerada

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Ankara'da yakalandı!Ankara'da yakalandı!
Akbank müşteri hizmetlerine nasıl direkt bağlanılır?Akbank müşteri hizmetlerine nasıl direkt bağlanılır?

En Çok Okunan Haberler

Kanada, Çin'in Uygur Türklerine olan uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıdı

Kanada, Çin'in Uygur Türklerine olan uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıdı

Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

Çukur'a damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Çukur'a damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Dikkat: Kar yağışı o illere geri dönüyor

Dikkat: Kar yağışı o illere geri dönüyor

Kısıtlama cezası yiyecekti, gerçek sonradan ortaya çıktı

Kısıtlama cezası yiyecekti, gerçek sonradan ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Diğer Haberler

Son Dakika: Hamile eşini sigorta parası için kayalıklardan itmişti: Yeni görüntüler ortaya çıktı

Hamile eşini kayalıklardan itmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika: İzmir'de deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

İzmir'de korkutan deprem

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'AK Parti yönetimi ve kabinede değişikliğe gidiyor' iddiası

Kabine değişiyor mu? Kulisleri hareketlendiren iddia

Ordu Valisi Sonel 'Yüzde 80' diyerek açıkladı: Vakaların kaynağı hane ve iş yeri temaslı

Normalleşme beklenirken Vali açıkladı: Önlemler artacak

Doğan Cüceloğlu’nun ailesinden vatandaşlara uyarı: İtibar etmeyin

Doğan Cüceloğlu’nun ailesinden vatandaşlara uyarı: İtibar etmeyin

Son seçim anketi! Partilerin oy oranları dikkat çekti, 4 parti baraj altı kaldı

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.