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(Özel) Esenyurt’ta özel güvenlik terörü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 11:37 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta bulunan bir alışveriş merkezi (AVM) otoparkında yaşanan kazada motosikletli genç ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt’ta bulunan bir alışveriş merkezi (AVM) otoparkında yaşanan kazada motosikletli genç ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olayı cadde üzerinde görüntülemek isteyen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine ise özel güvenlik görevlileri saldırdı. Özel güvenlik şefi muhabire “Kameranı kırarım” diyerek tehditte bulunurken, yaşananlar kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, Deniz Gezmiş Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin (AVM) otoparkında yaşandı. Kimlik bilgilerine henüz ulaşılamayan bir genç AVM otoparkında başka bir araç ile karıştığı kaza sonrasında ağır yaralandı. Yaralanan genç için çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada olay yerine kazayı haberleştirmek için giden İhlas Haber Ajanı (İHA) muhabirinin üzerine özel güvenlik görevlileri yürüdü.

“Kameranı kırarım”
Yaralanan gencin otoparktan çıkarılıp ambulansa konuluşunu görüntüleyen İHA muhabirinin üzerine yürüyen güvenlik görevlileri tehditler savurmaya başladı. İHA Muhabirinin cadde üzerinin ‘kamusal alan’ olduğunu hatırlatmasına rağmen özel güvenlik görevlilerinin şefi olduğu değerlendirilen kişi, “Kameranı kırarım burada bu kadar kişiyiz” diyerek kameranın objektifini eliyle kapatıp tehditler savurdu.
Ağır yaralanan gencin hayati tehlikesi olduğu ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenilirken, AVM’nin özel güvenlik görevlilerinin terör estirdiği anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

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