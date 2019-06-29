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(Özel) Esenyurt’ta plastik ham madde yüklü kamyon devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 10:54 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta plastik ham madde taşıyan bir kamyon kontrolden çıkarak devrildi.

(Özel) Esenyurt’ta plastik ham madde yüklü kamyon devrildi

Esenyurt’ta plastik ham madde taşıyan bir kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Olayda sürücü hafif şekilde yaralandı.
Olay, Örnek Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan kamyonet sürücüsü 34 ZP 1358 plakalı kamyon sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kasasında plastik ham madde yüklü olan kamyon sürücüsü önce etrafa savruldu ardından da devrildi. Kaza sonrası sürücü kendi imkanı ile aracın içinden çıkarak iş arkadaşlarını aradı. Olay yerine gelen kamyon sürücüsünün arkadaşları kendi imkanları ile hafif yaralı sürücüyü hastaneye götürdü.
Kamyondan dökülen ham madde ise, diğer işçilerce olay yerine gelen başka bir araca yüklendi.

(Özel) Esenyurt’ta plastik ham madde yüklü kamyon devrildi

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