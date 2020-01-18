(Özel) Esenyurt’ta yaralı motosiklet sürücüsüne yerde şemsiyeli önlem

Esenyurt’ta motosikletli kuryeye araba çarptı. Vatandaşlar, yerde yatan yaralı kuryeyi şemsiye açarak yağmurdan korumaya çalıştı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Yenikent Mahallesi’nde bir ara sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 55 ABS 37 plakalı hususi araç bir restorana ait 34 CIT 492 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve sürücüsü yaralandı. Ayaklarında kırık olduğu söylenilen yabancı uyruklu sürücü için vatandaşlar seferber oldu. Yerde hareket ettirilmeyen sürücü için bir vatandaş yağmurda ıslanmasın diye şemsiye açtı. Kısa süre sonra gelen 112 sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, vatandaşlar yaralının yağmurdan korunması için üstüne şemsiye açtı.

