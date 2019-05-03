(Özel) Esenyurt’taki çatlakların olduğu bina ve sokaklar, üniversitede ders konusu oldu

Esenyurt’ta yolda ve evlerde çatlakların oluşması nedeniyle bir cadde 1 haftadır araç trafiğe kapatılmıştı. Esnaflarda yaklaşık 1 haftadır kapalı cadde nedeniyle iş yapamazken, cadde, mühendislik bölümü öğrencilerinin ders konusu oldu.

Geçtiğimiz Cuma günü Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan Ertuğrul Gazi Caddesi’nde bulunan çatlaklar nedeniyle vatandaşlar evlerinden tahliye edilmişti. Birkaç gün sonra vatandaşlar tekrar evlerine dönerken sokaklara ve bazı binaların arasına ise “çatlak ölçer” cihazları yerleştirildi. Cihazların yerleştirildiği cadde, araç trafiğine kapatıldı. Cadde üzerindeki esnafların birçoğunun ise kepenkleri kapalı bulunuyor. Esnaf ve çevredeki vatandaşlar, ekiplerin çalışmalarını tamamlayıp raporların açıklanmasını bekliyor. Bazı binaların içerisindeki çatlaklar ve ayrılmalar ise kameralara yansıdı.

“Saat gibi bakıyoruz”

Trafiğe kapatılan caddede esnaflık yapan İbrahim Alçay, çatlak ölçer cihazlarını kendilerinin de kontrol ettiğini ifade ederek, “Çalışmalar devamlı sürüyor. 1 haftadır kapalı cadde. İşimiz gücümüzde durdu ne yapacağız bilemiyorum. Oynama yok şu anda cihazlara saat gibi bakıyoruz. 1-2 milim falan var herhalde. Haberimiz yok ne zaman açılacağı ile ilgili” dedi.