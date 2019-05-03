HABER

(Özel) Esenyurt’taki çatlakların olduğu bina ve sokaklar, üniversitede ders konusu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 10:49 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta yolda ve evlerde çatlakların oluşması nedeniyle bir cadde 1 haftadır araç trafiğe kapatılmıştı.

(Özel) Esenyurt’taki çatlakların olduğu bina ve sokaklar, üniversitede ders konusu oldu

Esenyurt’ta yolda ve evlerde çatlakların oluşması nedeniyle bir cadde 1 haftadır araç trafiğe kapatılmıştı. Esnaflarda yaklaşık 1 haftadır kapalı cadde nedeniyle iş yapamazken, cadde, mühendislik bölümü öğrencilerinin ders konusu oldu.

Geçtiğimiz Cuma günü Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan Ertuğrul Gazi Caddesi’nde bulunan çatlaklar nedeniyle vatandaşlar evlerinden tahliye edilmişti. Birkaç gün sonra vatandaşlar tekrar evlerine dönerken sokaklara ve bazı binaların arasına ise “çatlak ölçer” cihazları yerleştirildi. Cihazların yerleştirildiği cadde, araç trafiğine kapatıldı. Cadde üzerindeki esnafların birçoğunun ise kepenkleri kapalı bulunuyor. Esnaf ve çevredeki vatandaşlar, ekiplerin çalışmalarını tamamlayıp raporların açıklanmasını bekliyor. Bazı binaların içerisindeki çatlaklar ve ayrılmalar ise kameralara yansıdı.

“Saat gibi bakıyoruz”
Trafiğe kapatılan caddede esnaflık yapan İbrahim Alçay, çatlak ölçer cihazlarını kendilerinin de kontrol ettiğini ifade ederek, “Çalışmalar devamlı sürüyor. 1 haftadır kapalı cadde. İşimiz gücümüzde durdu ne yapacağız bilemiyorum. Oynama yok şu anda cihazlara saat gibi bakıyoruz. 1-2 milim falan var herhalde. Haberimiz yok ne zaman açılacağı ile ilgili” dedi.

Üniversiteli öğrenciler, hocaları eşliğinde çatlakları yerinde inceledi
İstanbul Üniversite’ne bağlı Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği öğrencileri ise Genel Jeoloji dersi kapsamında hocaları Dr. Tülay Köksoy ile birlikte alana gelerek incelemelerde bulundu. Öğrenciler dersini gördükleri konuyu, yerinde inceleme imkanı buldu.
Üniversite öğrencilerinden Resul Gümüş, ders kapsamında incelemeye geldiklerini ifade ederek, “ Kayma olayını inceliyoruz burada. Canlı laboratuvar oldu. Faydalı oldu bizim için” diye konuştu.

Kaymanın olduğunu haberlerden de gördüğünü ifade eden üniversiteli Hüseyin Coşkun, “ Bu konu zaten bizim işlediğimiz bir konu olduğu için burayı gerçek bir şekilde görmek bizim için faydalı oldu. Laboratuvar da gördüğümüz bir dersi burada gerçek bir şekilde görmek bizim için daha faydalı oluyor” şeklinde konuştu.

(Özel) Esenyurt’taki çatlakların olduğu bina ve sokaklar, üniversitede ders konusu oldu

(Özel) Esenyurt’taki çatlakların olduğu bina ve sokaklar, üniversitede ders konusu oldu

Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı
Bin yıllık kadim ‘Kakava Ateşi’ Pazar günü yanacakBin yıllık kadim ‘Kakava Ateşi’ Pazar günü yanacak
Süper Loto'da büyük ikramiye yükseldiSüper Loto'da büyük ikramiye yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Hastaneye kaldırılmıştı! İşte son durumu...

Hastaneye kaldırılmıştı! İşte son durumu...

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Fenomen dizi Çukur'dan final sürprizi!

Fenomen dizi Çukur'dan final sürprizi!

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

Kuyruğun sonu gelmedi! Bakın bu kez ne için sıraya girdiler

Kuyruğun sonu gelmedi! Bakın bu kez ne için sıraya girdiler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrenince bakın ne yaptı

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrenince bakın ne yaptı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bingöl'de sele kapılan kız çocuğu hayatını kaybetti

Yürek yakan olay! Duyan oraya koştu

Yardıma giden donup kaldı! Feci ölüm

Yardıma giden donup kaldı! Feci ölüm

Süper Loto sonuçları 2 Mayıs: Devir miktarı 4 milyonu geçti!

Süper Loto'da büyük ikramiye yükseldi

Bahar ayında kışı yaşıyorlar! Tam 8 metre

Bahar ayında kışı yaşıyorlar! Tam 8 metre

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Van'da 6 erkek cesedi daha bulundu

Van'da 6 erkek cesedi daha bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.