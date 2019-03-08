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(özel) Eserlerini Dünya Kadınlar Günü’nde gururla sergilediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 09:45 | Son Güncelleme

Bilecik’te bir araya gelen 13 kadın, pastel boyalardan yaptığı resimleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile sergiledi.

Bilecik’te bir araya gelen 13 kadın, pastel boyalardan yaptığı resimleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile sergiledi. Sergiye üniversite öğrencileri büyük ilgi gösterdi.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Sakarya Güzel Sanatlar Kadın Deneği tarafından ortaklaşa düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Kadın konulu resim sergisi düzenlendi. Üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesinde düzenlenen resim sergisine üniversite öğrencileri büyük ilgi gösterdi.
"13 kadının yaptığı 13 tane eserden oluşan bir sergi"
Tamamı kadınlar tarafından yapılan pastel resim sergisi hakkında ilgi veren Sakarya Güzel Sanatlar Kadın Deneği Yönetim Kurulu Üyesi Hıfsı Kavrayış, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kendilerine sergi açma şansı verdiğini söyledi. Derneklerini pastel gurubunun önderliğinde açılan bu serginin hem Bilecik halkına hem üniversitemizin öğrencilerine hava ve renk kattığını anlatan Kavrayış; sözlerine şöyle devam etti;
"Bizler Sakarya’da güzel sanatlar dalında hizmet vermeye gayret eden gönüllü bir derneğiz. Resim, fotoğraf, müzik ağırlıklı çalışma alanlarımız. Kadın ağırlıklı yapımız var. Kadınların çoğunlukta olduğu yönetim kurulumuz da buna dahil. Bu sergi bünyemizdeki 13 kadının, kadının demeyelim çalışanın diyelim çünkü 2 tane de beyefendi içlerinde erkek var sergiye katılan. 13 tane eserden oluşan bir sergi" dedi.
"Yapılan çalışmalarda kadına dokunduk"
Sakarya Güzel Sanatlar Kadın Deneği Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda derneğin Esim ve Sergi gurubu sorumlusu Zehra Çalışal ise; "Yapılan çalışmalarda kadına dokunduk. Güzel bir sergi olduğunu düşünüyoruz" dedi.

(özel) Eserlerini Dünya Kadınlar Günü’nde gururla sergilediler

(özel) Eserlerini Dünya Kadınlar Günü’nde gururla sergilediler

(özel) Eserlerini Dünya Kadınlar Günü’nde gururla sergilediler

(özel) Eserlerini Dünya Kadınlar Günü’nde gururla sergilediler

(özel) Eserlerini Dünya Kadınlar Günü’nde gururla sergilediler

(özel) Eserlerini Dünya Kadınlar Günü’nde gururla sergilediler

(özel) Eserlerini Dünya Kadınlar Günü’nde gururla sergilediler

(özel) Eserlerini Dünya Kadınlar Günü’nde gururla sergilediler

(özel) Eserlerini Dünya Kadınlar Günü’nde gururla sergilediler

(özel) Eserlerini Dünya Kadınlar Günü’nde gururla sergilediler

(özel) Eserlerini Dünya Kadınlar Günü’nde gururla sergilediler

(özel) Eserlerini Dünya Kadınlar Günü’nde gururla sergilediler

(özel) Eserlerini Dünya Kadınlar Günü’nde gururla sergilediler
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