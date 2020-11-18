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  4. (Özel) Eşi tarafından öldüren Pınar Baykan’ın babası acıya dayanamayarak vefat etti

(Özel) Eşi tarafından öldüren Pınar Baykan’ın babası acıya dayanamayarak vefat etti

18.11.2020 14:48 | Son Güncelleme:
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Fatih’te eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Pınar Baykan’ın babası, kızının öldürülmesinin ardından yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.Fatih’te 6 Mart 2020 tarihinde tartıştığı eşi Erhan Baykan tarafından 6 kez bıçaklanarak öldürülen 2 yaşında bir çocuk annesi bankacı Pınar Baykan’ın babası Cemal Umay, kızının ölümün ardından yakalandığı kanser hastalığına yenik düştü.

Fatih’te eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Pınar Baykan’ın babası, kızının öldürülmesinin ardından yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.
Fatih’te 6 Mart 2020 tarihinde tartıştığı eşi Erhan Baykan tarafından 6 kez bıçaklanarak öldürülen 2 yaşında bir çocuk annesi bankacı Pınar Baykan’ın babası Cemal Umay, kızının ölümün ardından yakalandığı kanser hastalığına yenik düştü. Kızı Pınar Baykan’ın ölümünden 6 ay sonra rahatsızlanarak hastaneye giden acılı baba Umay’ın akciğer kanserine yakalandığı ve beyninde tümör olduğu tespit edildi. Baba Umay, hastalık teşhisi koyulmasından iki ay sonra durumunun ağırlaşmasının nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede yoğun bakımda yaklaşık bir hafta tedavi gören baba Umay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti.
Öte yandan sanık Erhan Baykan’ın ‘eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle İstanbul 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına yarın devam edilecek.

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