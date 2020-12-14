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  4. (Özel) Eşi tarafından şiddet gören kadının sosyal medyada yardım çığlığı

(Özel) Eşi tarafından şiddet gören kadının sosyal medyada yardım çığlığı

14.12.2020 16:01 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da 5 buçuk yıllık eşinden şiddet gören ve tehdit mesajları alan bir çocuk annesi genç kadın sosyal medyadan sesini duyurdu.

İstanbul’da 5 buçuk yıllık eşinden şiddet gören ve tehdit mesajları alan bir çocuk annesi genç kadın sosyal medyadan sesini duyurdu. 24 yaşındaki Sena Arslan, eşinin, kendisinin ellerini ayaklarını bağlayıp defalarca şiddet uyguladığını da söyledi.
5 buçuk yıl önce Ö. Arslan ile evlenen Sena Arslan isimli bir çocuk annesi kadın önceki gün sosyal medyadan eşinden şiddet gördüğünü ve defalarca kez karakolluk olup sığınma evinde kalmasına rağmen halen ölüm mesajları aldığını ifade ederek sesini duyurdu. Avcılar’da bir yakının yanına sığınan Sena Arslan, Özgür Arslan’ın kendisinin elini ayağını bağlayıp şiddet uyguladığını da ifade ederken konuyla ilgili harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri genç kadını arayıp yeniden polis merkezine çağırdı.
Polis merkezine bir kez daha ifade için çağrılan Arslan, “İşkence boyutunda şiddet gördüm aynı zamanda psikolojik olarak da bu şiddeti gördüm. Aylardır tehdit altındayım yaklaşık 3 - 4 ay sığınma evinde kaldım. Geldiğimden beri sürekli beni tehdit ediyor. Açılmış bir sürü mahkemem var, hala bir sonuç yok. Bu noktaya gelebilmem için böyle bir şey yapmam lazımdı. Gerekli her yerden aradılar” dedi.

“Günlerce elimi ayağımı bağlayıp dövdüğünü biliyorum”
Sosyal medyadaki paylaşımından sonra gereken yerlerden arandığını ifade eden Arslan, “Dün geceden beri çok güzel telefonlar alıyorum. Haluk Levent aradı. Ankara’dan aradılar bir sürü kadın dernekleri aradı. Bu süreçte bana yardımcı olacağını söylediler. Bu adli sürecin hızlı bir şekilde ilerlemesini istiyorum. Benim derdim sadece boşanmak değil eşim tarafından yapılan bu şiddetlerden dolayı ceza almasını istiyorum. Benim günlerce elimi ayağımı bağlayıp dövdüğünü biliyorum. Aldatıyormuşum ama sorsan hiçbir sebep sunamıyor önüme. Evin modemini dışarı ile paylaşıyormuşum ne demek olduğunu bilmiyorum ama asla böyle bir şey olmadı. Fake hesaplarım varmış. ‘Elimde kanıtlar var’ diyor ama bunları mahkemeye sun diyorum çünkü hiçbir şey yapmadığıma çok eminim. Yaklaşık 8 aydır bu haldeyiz” diye konuştu.

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