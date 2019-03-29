(Özel) Eşinden ayrı yaşayan adam köprü altında ölü bulundu

İki yıldır Eyüpsultan’da bir köprünün altında yaşayan Cüneyt A., ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Cüneyt A.,’nın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi’nde bulunan Osmanlı Parkı içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden iki yıldır ayrı yaşayan 36 yaşındaki Cüneyt A., parkın içerisindeki bir köprünün altında kalmaya başladı. Belediye temizlik işçileri, park içerisindeki köprünün altında yaşayan Cüneyt A.,’nın köprü altında hareketsiz yattığını fark etti. Cüneyt A.,’nın durumundan şüphelenen temizlik işçileri 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı inceleme sonucu Cüneyt A.,’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri de olay yerinin çevresine güvenlik şeridi çekerek inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası olay yerine gelen cumhuriyet savcısı cesedi inceledi. Daha sonra Cüneyt A.,’nın cenazesi otopsi için Yenibosna’daki İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



