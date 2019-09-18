HABER

(Özel) Eşinin saçını çekmek hem boşanma hem tazminat sebebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 09:20 | Son Güncelleme

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, eşinin saçını çekmeyi ’onur kırıcı’ olarak değerlendirip, bunun boşanma sebebi olduğuna hükmetti.Bir süre arkadaşlık yapan çift evlenmeye karar verdi.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, eşinin saçını çekmeyi ’onur kırıcı’ olarak değerlendirip, bunun boşanma sebebi olduğuna hükmetti.
Bir süre arkadaşlık yapan çift evlenmeye karar verdi. Damat adayı, sigara içen ve alkol kullanan gelin adayından bu kötü alışkanlıklarını bırakmak için söz vermesini istedi. Evlenen çiftin bir süre sonra üç çocuğu oldu. Ancak iddiaya göre, genç kadın, sigara içip, alkol kullanmaya devam etti. Bütün uyarılarına rağmen karısının kötü alışkanlıklarını bırakmadığını öne sürüp Aile Mahkemesi’ne boşanma davası açtı.
Kocasının sigara ve alkol sebebiyle saçını çekerek şiddet uyguladığını belirten genç kadın da karşı dava açtı. Koca, karısının sigara kullanmayacağını, içki içmeyeceğini vaat ederek kendisini evlenmeye razı ettiğini, istememesine rağmen eşinin ikinci ve üçüncü çocuğa hamile kaldığını öne sürdü. Bu süreçlerde kötü alışkanlıklarından vazgeçmediği gibi başına buyruk bir hayat yaşamaya başladığını, çocukları koz olarak kullanmaya başladığını, entrikacı ve maddiyatçı biri olduğunu, şiddete uğramadığı hâlde kendini dövülmüş gibi göstermeye çalıştığını dile getirdi.
Kadın ise, kocasının ve kendisinin arzusuyla çocuk sahibi olduklarını, şiddete uğradığını, çıkan tartışmada saçının çekildiğini ileri sürerek, velâyet hakkının tarafına tevdiine karar verilmesini talep etti.
Mahkeme, erkeğin evlilik birliği içerisinde şiddet uygulamak, eşinin saçını çekmek, boğazını sıkmak, hakaret etmek ve "ahlâksız, içkici, çok sigara içer" şeklinde davalıyı etrafa kötülemek suretiyle ağır kusurlu; kadının ise evlenmekle sigarayı bırakacağı konusunda söz verdiği halde bırakmaması ve davacıyla bu konuda sürekli tartışması sebebiyle az da olsa kusurlu olduğuna hükmetti.
Karar temyiz edilince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi. Daire, kadının boşanma davasının kabul edilmesi gerektiğine hükmedip mahkeme kararıını bozdu. Mahkeme ilk kararında direnince devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi. Kurul kararında şöyle denildi:
’’Tarafların fiilen ayrı yaşamaya başladığı dönemde davacı-karşı davalı erkeğin küçük kızını görmek için müşterek haneye gittiği, kapının girişinde tarafların tartışmaya başladıkları, karşılıklı itiş kakış yaşandığı, erkeğin içeri girip eşini yatak odasına götürerek koluna vurduğu, saçını çektiği ve tanık ifadesine göre erkeğin elinde bir yumak saç kaldığı anlaşılmaktadır. Bu olay yüzünden Sulh Ceza Mahkemesi tarafından karı koca ceza aldı. Bu olaydan iki gün sonra da davalı-karşı davacı kadının boşanma davası açtığı, diğer yandan erkeğin eşini etrafta ’ahlâksız, içkici’ gibi sözlerle kötülediği tüm dosya kapsamı ile sabittir. Davalı-karşı davacı kadının ceza dosyasına konu fiziksel şiddet eylemi sebebiyle eşini affettiğine dair herhangi bir delil de bulunmamaktadır. O hâlde, davacı-karşı davalı erkeğin eşine şiddet uygulaması ve sarf ettiği hakaret sözcükleri dikkate alındığında, bu eylemlerin onur kırıcı davranış sayılacağı, dolayısıyla Türk Medeni Kanununun 162. maddesinde belirtilen şartların oluştuğu ve kadının karşı davasının kabulü gerektiği belirgindir. Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen özel daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu sebeple direnme kararının bozulmasına hükmedilmiştir’’.

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!
Kırgız Büyükelçi Ömüralıyev Giresun’da stres attıKırgız Büyükelçi Ömüralıyev Giresun’da stres attı
Adana'daki yasak bir kez daha uzatıldıAdana'daki yasak bir kez daha uzatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Usta ile operatörün kavgası feci bitti!

Usta ile operatörün kavgası feci bitti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Samanyolu TV eski çalışanlarına FETÖ operasyonu

Samanyolu TV eski çalışanlarına operasyon!

Adana'da kayyum eylemleri yasağı üçüncü kez uzatıldı

Adana'daki yasak bir kez daha uzatıldı

Kuzey Irak'a hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Kuzey Irak'a hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Günlük burç yorumları 18 Eylül Çarşamba - Ay, Boğa burcunda ilerliyor

Ay, Boğa burcunda ilerliyor

111 astsubay için FETÖ'den tutuklama kararı!

111 astsubay için FETÖ'den tutuklama kararı!

İstanbul’da DEAŞ operasyonu! Para sayma makinesi ele geçirildi

İstanbul’da DEAŞ operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.