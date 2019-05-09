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(Özel) Eskiden saray ve köşkleri süslerdi, şimdi koleksiyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 09:48 | Son Güncelleme

Saray ve köşkleri süsleyen 200 yıllık tarihi saatler, şimdilerde antikacıların koleksiyonunda sergileniyor.Gaziantep Özaslan Antika Sergi Sarayı’nda bulunan çoğu İngiliz, Rus ve Alman yapımı 200 yıllık tarihi saatler, zamana direniyor.

(Özel) Eskiden saray ve köşkleri süslerdi, şimdi koleksiyonları

Saray ve köşkleri süsleyen 200 yıllık tarihi saatler, şimdilerde antikacıların koleksiyonunda sergileniyor.
Gaziantep Özaslan Antika Sergi Sarayı’nda bulunan çoğu İngiliz, Rus ve Alman yapımı 200 yıllık tarihi saatler, zamana direniyor. Zamana tanıklık eden tarihi saatler 40 metrekarelik antikacılarda meraklılarını bekliyor.

"Eskiden bu saatler saray ve köşklerde bulunurdu"
Tarihi saatlerin eskiden saray ve köşklerde bulunduğunu belirten Gaziantep Özaslan Antika Sergi Sarayı’nın sahibi Hanifi Özaslan, "Bu saatler eskiden zenginler alabiliyordu. Genelde köşk ve saraylarda bu saatlerden kullanılırdı. Burada saatleri sergiliyoruz. Saatlerin çoğu İtalyan, Alman, Rus, İsviçre yapımıdır. Bu saatler 1850 yılları yapımıdır. Osmanlı’da cami ve sarayda kullanılan saatler var. Saatlerin hepsi 100 ile 200 yıllık saatlerdir. Bu saatler antika değeri taşıdığı için çok değerli saatlerdir. Ben de saatleri çok seviyorum. Saatlere merakım var. Genelde yurt dışından gurbetçiler getiriyor ben de onlardan satın alıyorum" diye konuştu.

(Özel) Eskiden saray ve köşkleri süslerdi, şimdi koleksiyonları

(Özel) Eskiden saray ve köşkleri süslerdi, şimdi koleksiyonları

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