(Özel) Eskişehir’den büyükşehirlere hayvan satışı

Büyükşehirlerde Kurban Bayramı sebebiyle satış yapan tüccarlar, hayvanların azlığı sebebiyle aralarında Eskişehir’in de bulunduğu diğer şehirlere yöneldi.

Yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle hayvan alış-verişi hızlanmaya başladı. Eskişehir’de yetiştirilip satış yapan büyükbaş ve küçükbaş hayvan tüccarları, pazarlarda yerlerini almış durumda. Alış verişin Eskişehir’de hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade eden cambazlar, büyükşehirlere de toplu satışlar gerçekleştiriyor. Eskişehir’de hayvancılığı hala devam ettiğini aktaran hayvan tüccarları, büyükşehirlerde sanayileşmenin getirisiyle yetiştiriciliğin azaldığını söylüyor. Bu sebeple ellerindeki hayvanlarını bitiren tüccarlar, küçük şehirlere gelerek toplu alım yapıyor. Bu sebeple Eskişehir’e gelen tüccarlar, burandan küçükbaş hayvan satın alıp kendi şehirlerinde satıyor.

"Bizim nüfusumuza oranla malımız fazla geliyor o yüzden gönderiyoruz”

Küçükbaş hayvan satıcısı Yasin Yiğit, nüfusa oranla Eskişehir’de fazla hayvan olduğunu ifade ederek, “Alıp satan tüccarlar bizim piyasaya gelip buradan toplayıp orada satmaya çalışıyorlar. Genel her sene yapılan olay. Hatta sabah Sakarya’ya bir araba 50 tane mal gönderdik. Tüccarlar gezmeye devam ediyor, denk gelirsek veriyoruz. Biz toptan verip paramızı almaya çalışıyoruz. Tek tek uğraşmaktansa bir kerede verip paramızı alıyoruz. Burada hayvancılık devam ediyor. O nedenle üretimin olduğu yerden tüketimin olduğu yere doğru bir sirkülasyon var. Bizim nüfusumuza oranla malımız fazla geliyor o yüzden gönderiyoruz” diye konuştu.

"Hayvanları toplayıp gidiyorlar ve orada satıyorlar”

Türkiye genelinde havanın az olduğunu belirten satıcı Metin Yılancı ise, "Dışarıda hayvan yok buradan Eskişehir’den alıyorlar. İstanbul, Bursa gibi illere hayvanlar bizim buralardan gidiyor. Bu sene hayvan az olduğu için oralarda hayvan yetiştiren yok zaten onlarda gelip buradan alıyorlar. Hayvanları toplayıp gidiyorlar ve orada satıyorlar” dedi.