HABER

(Özel) Eskiye rağbet arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 08:46 | Son Güncelleme

Bursalı kaporta ustası, tarihe ışık tutan araçları hurda olmaktan kurtarıyor.

(Özel) Eskiye rağbet arttı

Bursalı kaporta ustası, tarihe ışık tutan araçları hurda olmaktan kurtarıyor. Kaporta ustası Ali Ersöz, organik tarıma olan ilginin artması gibi, eski model araçlara da rağbetin son 5 yılda attığını söyledi.
Hurdalar arasından çıkardığı dünyaca ünlü asırlık otomobilleri ilk günkü ihtişamına kavuşturan kaportacı Ali Ersöz, ele aldığı 1958, 1967 ve 1972 model otomobilleri yine yürütmeyi başardı. Otomobilleri motorundan döşemesine, elektrik aksamından boyasına kadar titizlikle işleyen Ersöz, onardığı araçların trafikte yer almasından mutluluk duyuyor. Bugüne kadar her model, otomobil, kamyon, limuzin ve benzeri araçları yeniden yollara döndürdüğünü belirten Ersöz, “Bu araçlar geldiğinde tamamen ekonomik ömrünü tamamlamış olarak geliyor. Daha sonra biz bu araçları en ufak cıvatasına kadar dağıtıyoruz. Döşeme, boya, ziftleme ve elektrik aksamını tamamladıktan sonra fabrikadan ilk çıktığı günkü gibi teslim ediyoruz. Şu anda burada bulanan araçlar 1958, 1967 ve 1972 modeller. Bunlar zamanının klas araçlarıdır. Kültür seviyesi yükseldiği için bu araçlara artık rağbet daha çok oluyor. Herkes bir tane edinmek istiyor” diye konuştu.
Son 5 yıldır eski model araçlara rağbet olduğunu ifade eden Ersöz, “Araçlar özen istediği için işlerimiz de ona göre yoğun oluyor. Ortalama 3 ay ile 3 yıl bakım gören araçlar var. Artık eskiye dönüş başladı. Artık insanlar organiği arıyor. Yeni araçlarda çok elektronik parça olduğu için geçmişi arıyor. 75 bin liradan 200 bin liraya kadar masraf ediliyor. Birçok parça dışarıdan geliyor. Bu araçlar bizlerin tavsiyesiyle alınıyor ve bakımı yapılıyor” dedi.

(Özel) Eskiye rağbet arttı

(Özel) Eskiye rağbet arttı

(Özel) Eskiye rağbet arttı

(Özel) Eskiye rağbet arttı

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
(Özel) Bursa’nın şelalelerinde güz bereketi(Özel) Bursa’nın şelalelerinde güz bereketi
Bu çocuklara her yer okulBu çocuklara her yer okul
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Erdoğan'dan ABD'de önemli mesajlar!

Erdoğan'dan ABD'de önemli mesajlar!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Sivas’ta trafik kazası! 2 ölü, 6 ağır yaralı

Sivas’ta trafik kazası! 2 ölü, 6 ağır yaralı

Şoke eden iddia! Konser için istediği ücret...

Şoke eden iddia! Konser için istediği ücret...

İngilizce öğretmeninin korkunç ölümü!

İngilizce öğretmeninin korkunç ölümü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da aile katliamı!

İstanbul'da aile katliamı!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 23 Eylül Pazartesi - Ay, Yengeç burcunda ilerliyor

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor

Son dakika! Şırnak ve Kuzey Irak'ta PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Peş peşe operasyon haberi geliyor

Sivas’ta trafik kazası! 2 ölü, 6 ağır yaralı

Sivas’ta trafik kazası! 2 ölü, 6 ağır yaralı

Kardeşlerin çöp kavgası kanlı bitti

Kardeşlerin çöp kavgası kanlı bitti

Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

İzmir'de trafik kazası! Kaldırıma çarpan otomobil takla attı

Kaldırıma çarpan otomobil takla attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.