HABER

(Özel) Esnafın fark ettiği hırsız göz göre göre kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 01:31 | Son Güncelleme

Zeytinburnu’nda bir iş yerine giren kadın hırsız, içeride kimseyi göremeyince tezgaha yönelip cep telefonunu çaldı.

Zeytinburnu’nda bir iş yerine giren kadın hırsız, içeride kimseyi göremeyince tezgaha yönelip cep telefonunu çaldı. İş yeri sahibinin şüpheli hareketini fark ederek dışarıya çıkarttığı kadın kaçarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz hafta Perşembe günü saat 16.45 sıralarında Zeytinburnu’nda bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, akşamüstü bir iş yerine giren kadın hırsız içeride kimsenin olmadığını görünce kasaya doğru yöneldi. Kadın hırsız kaşla göz arasında burada duran cep telefonunu cebine koydu. Bu sırada çırağıyla birlikte dükkanın arka tarafından gelen iş yeri sahibi, kadının hareketlerinden şüphelendi. Hiçbir şey olmamış gibi dükkanda dolaşmaya devam eden kadın, adamı karşısında görünce panikleyerek cansız mankeni devirdi. Daha sonra da esnafın yönlendirmesiyle dışarıya çıkartılan kadın hızla uzaklaştırıldı.
Kadının dükkandan ayrılmasının ardından tezgahı kontrol eden esnaf, cep telefonunu göremeyince çalındığını anladı. Bu sırada çırak dışarı çıkarak kadını aramaya başladı ancak kadın hırsız kaçmayı başardı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

PARTNERVedat Milor'un gençlik fotoğrafını görenler hayrete düştü!Vedat Milor'un gençlik fotoğrafını görenler hayrete düştü!
Nevşehir’deotomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralıNevşehir’deotomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı
İzmir'de elektrik akımına kapılan genç, öldüİzmir'de elektrik akımına kapılan genç, öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Diagne transferinde sıcak gelişme!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.