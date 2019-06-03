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(Özel) Esnaftan suçüstü yakalanan hırsıza meydan dayağı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 10:13 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de esnaf, suçüstü yakaladığı hırsıza meydan dayağı attı.

Arnavutköy’de esnaf, suçüstü yakaladığı hırsıza meydan dayağı attı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu bağımlısı şahıs, akşamüstü semtteki bir iş yerini gözüne kestirdi. Etrafında dolaşarak kolaçan eden şahıs, kimsenin olmadığını düşünerek iş yerinin otoparkından içeriye girdi. Bir süre gezindikten sonra dizüstü bilgisayarı gözünü kestiren şahıs, çalmak için teşebbüste bulundu. Ancak iş yeri sahibi şahsı fark ederek hırsızlığı engelledi. Bunun üzerine şahıs, “ağabey su içmeye geldim” diyerek kurtulmaya çalıştı.

Esnaftan hırsıza meydan dayağı
Ancak şahsın söyledikleri inanmayan esnaf, iş yerinin içerisinde tartakladığı şahsa dışarıya çıkartarak vatandaşların gözü önünde meydan dayağı attı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşların iş yerine gelmesi üzerine esnaf, şahsı tekrardan iş yerine soktu. Burada da şahsı yumruk ve tokatlarla darp eden esnaf, daha sonra salıverdi. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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