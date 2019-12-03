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(özel) ESOGÜ Tıp öğrencileri streslerini böyle atıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 09:56 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesinde okuyan geleceğin doktor adayları yaptıkları resim ve seramiklerle stres atıyor.ESOGÜ Tıp Fakültesi dekanlığı tarafından başlatılan seçmeli dersler sayesinde geleceğin doktor adayları yoğun derslerinin yanı sıra nefes alıyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesinde okuyan geleceğin doktor adayları yaptıkları resim ve seramiklerle stres atıyor.
ESOGÜ Tıp Fakültesi dekanlığı tarafından başlatılan seçmeli dersler sayesinde geleceğin doktor adayları yoğun derslerinin yanı sıra nefes alıyor. Yapılan derslerde, cama resim yapan öğrenciler ayrıca yaptıkları seramik sayesinde kendilerini dinlendiriyor. Öğrenciler tarafından yapılan ürünler ayrıca dekanlığın duvarlarını süsleyecek. İki saat süren derslerde öğrenciler keyifli dakikalar geçiriyor.
“Arkadaşlarımız ağır ders ortamından uzaklaşarak buraya geliyorlar”
Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Birgül Yelken, yapılan şeylerin öğrencilerin yoğun ders programı arasında rahatlamaları için önemli olduğunu ifade ederek, “Tıp fakültesi öğrencilerimizin her perşembe seçmeli dersleri var. 40’ın üzerinde seçmeli ders alma seçenekleri var. Arkadaşlarımız ağır ders ortamından uzaklaşarak buraya geliyorlar ve 2 saat çalışma yapıyorlar” diye konuştu.

“Çıkardığımız işler şu an için iyi durumda”
Tıp Fakültesi birinci sınıfta olan Çisem Çok Çetin, cam üstüne resim yaparak keyif aldıklarını söyleyerek, “Seçmeli ders olarak cam boyama ve fizyon dersini seçtim. İlk başta olmaz diye düşünmüştüm ama buraya gelince keyif aldık. Bir şeyler yapmak için buraya geldik ve çıkardığımız işler de şu an için iyi durumda. Bölümüzle alakası olsun diye nöron seçtik. Hem bizi temsil etsin hem de yaptığımız iş güzel görünsün istedik" dedi.

“Ortaya ürün çıktığında kendimizi mutlu hissediyoruz”
Çıkardıkları ürünlerle kendilerini mutlu hissettiklerini söyleyen Naz Tekili ise, “Burada farklı teknikler öğreniyoruz. Şimdiye kadar birkaç tane iş ortaya çıkardık. Buradaki etkinlikler her şeyden önce kafamızı dağıtmamızı sağlıyor. Buraya gelip toprağa dokunup bir şeyler yapıyoruz ve ortaya ürün çıktığında kendimizi mutlu hissediyoruz” diye belirtti.

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