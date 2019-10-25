(Özel) ESOGÜ’de üretilen tıbbi aromatik bitkilerin hasadı yapıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ziraat Fakültesi’nde son yıllarda üretilmeye başlayan ve hasadı yapılan tıbbi aromatik bitkiler, hem sanayi alanında hem de doğal olarak bazı hastalıkların tedavisinde kullanılıyor.

ESOGÜ’de 4 yıl önce yetiştirilmeye başlayan çeşitli tıbbi aromatik bitkiler farklı sektörlerin bir çok fayda sağlıyor. Doğal olması sebebiyle insanlar için tercih edilmeye başlayan bu bitkiler, sentetik ürünlerin olumsuz etkilerini de azaltıyor. ESOGÜ’de Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duran Katar öncülüğünde öğrenciler tarafından yetiştirilen adaçayı ve baharat nanesinin de hasadı yapılmaya başladı. 20 çeşit bitkinin ıslah çalışmalarının yürütüldüğü Eskişehir’de ise hedef en az 50 tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilerek incelenmesi.

“Tıbbi aromatik bitkiler üzerine araştırmamızı 3-4 yıldır yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz”

Doç Dr. Katar, 3-4 yıldır yoğun bir şekilde tıbbi aromatik bitkiler üzerine çalışmalarını gerçekleştirdiklerini söyledi. Sentetik ürünlerin yerine kullanılmaya başlayan tıbbi aromatik bitkiler, Son yıllarda dünyada yaklaşık 150-200 yıldır devam eden sentetik ürünlerden hem çevre olumsuz yönde, hem de insan sağlığı hızlı bir şekilde etkilenmeye başladıktan sonra bunların yerine daha doğal ürün arayışları hız kazandı. Bu çerçevede tıbbi aromatik bitkiler başta olmak üzere bir çok doğal ürün insanların gündemine taşındı. Bununla birlikte ziraat fakültesi olarak biz tarla bitkilerinde tıbbi aromatik bitkiler üzerine araştırmamızı 3-4 yıldır yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Bunlardan en önemlisi ada çayı ve nanelerimiz var burada. İki farklı ada çayı ve 2 farklı nane türümüz var. Bunların bugün gördüğünüz gibi tam çiçeklenme dönemi. Aynı şekilde ada çayının da hasat zamanı. Bunları ayrı ayrı hasat ederek uygun bir şekilde kurutup kullanılmak üzere hem karşılaştırma amaçlı verilerimizi alıyoruz, hem de kullanmak üzere yine ürünlerimizi değerlendiriyoruz” dedi.