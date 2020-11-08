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(Özel) Etiler’de spor yapan adam caddede dehşeti yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2020 12:28 | Son Güncelleme

Etiler’de sabah spor yapan bir adama koşarak yolun karşısına geçtiği esnada lüks otomobil çarptı.

Etiler’de sabah spor yapan bir adama koşarak yolun karşısına geçtiği esnada lüks otomobil çarptı. Kaza sonucu yere savrulacak yaralanan ve acı içerisinde feryat eden adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Beşiktaş Etiler Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Akın Aksöz spor yapmak için dışarıya çıktı. Sokakta yürüyüş yapan Aksöz’e cadde üzerinden koşarak karşıya geçmek istediği esnada Önder Y. idaresindeki 34 MP 2962 plakalı BMW marka otomobil çarptı. Kaza sonucu yere savrulan Aksöz, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde acı içerisinde kıvranan Aksöz’ü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Sürücü ise polis ekiplerinin incelemelerinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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