(Özel) Evde anne, iş yerinde trafik polisi

Van İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Seval Onuralp, erkeklerle özdeşleşen zorlu polislik mesleğindeki başarısıyla dikkat çekerken, evde de iki çocuğuyla ilgileniyor.

Bölgenin zorlu şartlarına rağmen her mevsim görevini meslektaşı olan diğer kadın polislerle birlikte başarıyla sürdüren trafik polisi Seval Onuralp, iş yaşamının yanında çocuk bakımı ve ev işleriyle de meşgul oluyor. Polis memuru Onuralp, bu nedenle 16 yıldır çifte mesai yapıyor. Önceliğinin her zaman işi olduğunu ve bunun için çoğu zaman çocuklarının arka planda kaldığını belirten Onuralp, “İnsan hayatı bizim için önemlidir. Bu işi yaparken de insan hayatını düşünerek yapıyoruz. O yüzden mutluyuz” dedi.

“Önceliğimiz her zaman işimiz oldu”

Çalışan kadının her zaman güçlü kadın olduğunu savunan Onuralp, mesleğini diğer kadınlara da tavsiye etti. Seval Onuralp, çocukken hayal ettiği mesleğini yaklaşık 16 yıldır sürdürdüğünü dile getirdi. 5 yıldır Van’da görev yaptığını söyleyen Onuralp, “Bu mesleği yapmaktan gurur duyuyorum. Meslekte zaman zaman zorlandığımız oluyor. Ancak önceliğimiz her zaman işimiz oldu. İki evladım var. İşim gereği onlar bazen ikinci planda kalabiliyor. Kendimizi düşünmeye ve zaman ayırmaya vaktimiz olmuyor ama yine de bu mesleği seviyoruz” diye konuştu.