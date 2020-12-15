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(Özel) Eve kurşun yağdıran saldırgan polisleri tehdit etti: “Sizi Doğu’ya sürdürürüm”

15.12.2020 09:39 | Son Güncelleme:
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Sultanbeyli’de gece saatlerinde bir evi hedef alan silahlı saldırgan ve arkadaşı kurşunların yağdığı eve çok yakın bir noktada otomobilin içerisinde gözaltına alındı.

Sultanbeyli’de gece saatlerinde bir evi hedef alan silahlı saldırgan ve arkadaşı kurşunların yağdığı eve çok yakın bir noktada otomobilin içerisinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs polislere tehditler savurarak, “Çoğunuzu Doğu’ya sürdüreceğim” demesi dikkat çekti.
Gece saatlerinde üç katlı bir apartmanın birinci katı kurşunların hedefi oldu, olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken polis ekipleri ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Bu sırada silah sesinin hemen ardından sokaktan çıktığı söylenen otomobile yönelen ekipler içerisindeki iki kişiyi gözaltına almak istedi. O sırada silahlı saldırıya karıştığı iddia edilen Bünyamin S. isimli vatandaş uzun süre polis ekiplerine direndi. “Fiziksel müdahalede bulunulmasın” diyen alkollü kişiyi polis ekipleri ikna yoluyla gözaltına almaya çalıştı.

“Siz benim yuvamı yıktınız ya Allah da sizin yuvanızı yıksın”
Polislerin arasında en rütbeli kişinin kim olduğunu soran Bünyamin S. karakola kendi aracıyla gelmek istedi. Uzun süre dil döken bir polise, “Devlete canım feda” diyen Bünyamin S. polisten “Gel, devletimizin arabasıyla gidelim” yanıtını aldı. Telefonla sürekli birilerini arayacağını söyleyen ve sık sık telefonla konuşan alkollü şahıs polis aracına bineceği sırada polis ekiplerine, “Çoğunuzu Doğu’ya sürmezsem namussuzum” diyerek tehditler yağdırdı. Yuvasının yıkıldığını iddia eden ve gözaltına alınmakta zorluk çıkartan Bünyamin S. görevli polislere “Siz benim yuvamı yıktınız ya Allah da sizin yuvanızı yıksın” diyerek beddua etti.
Polis ekiplerinin uzun süre dil döktüğü Bünyamin S. isimler sayarak onları çağıracağını söyledi. Görevli komiserin “Gidelim de çağır” demesi üzerine alkollü şahıs, “Bana yardımcı olur musunuz?” diye sordu bunun üzerine polis ekiplerinden aracın arkasına değil ön kısmına oturmak istediğini söyleyen Bünyamin S. polis aracının arka koltuğuna oturtuldu ve karakola götürüldü.
Polise zorluk çıkartan alkollü şahsa komiser: Bir sus da işimizi yapalım
Görevli polis ekiplerine uzun süre direnen ve polis aracına binmeyeceğini söyleyen Bünyamin S. ile konuşan komiser, “Bir sus işimizi yapalım lütfen” dedikten sonra silahlı saldırıya karıştığı iddia edilen alkollü şahıs olayı görüntüleyen basın mensubu için “Şu kameraman arkadaş beni tacizde bulunuyor” deyince polis, “Sen de her şeyden rahatsızsın” diyerek karşılık verdi. Kurşunların hedefi olan dairede yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken olay yeri inceleme ekipleri çevredeki tüm delilleri topladı. Yedi kovanın bulunduğu olay yerinde ikametgaha yönelik silahlı saldırının tüm yönleri ekiplerin çalışmasının ardından tespit edilecek. Polis ekiplerinin çevre güvenliğini en üst seviyede tuttuğu da gözlerden kaçmazken silah seslerinin yankılandığı mahallede bir vatandaş, “Silah sesleri duydum ondan sonra bu tarafta bir sesler olunca çıktım baktım polis abiler gelmiş” İfadelerini kullandı.

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