(Özel) Evi yanan Ünsal aile yardım bekliyor

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde geçtiğimiz ay yaşanan yangında evleri ve içerisindeki eşyaları hasar gören Ünsal ailesi kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

Alaplı ilçesine bağlı Kocaali köyünde 2 Haziran 2019 tarihinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangın çatı katını ve içerisindeki eşyaları tamamen kullanılamaz hale getirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alt kata sıçramadan söndürüldü. Evde oğlu, gelini ve üç torunu ile birlikte yaşayan 58 yaşındaki Gülizar Ünsal, maaşından kredi kullandığı için eline her ay yaklaşık 300 TL geçtiğini ve bu parayla geçinmeye çalıştıklarını anlattı.

“Aldığım 300 TL ile çocukların ihtiyaçlarını karşılayamıyorum”

Yaşadıklarını anlatan Gülizar Ünsal, “Yangın ayın ikisinde, yarın arife olacaktı akşam saatlerinde başladı. O sırada gelinim ve oğlum boya yapıyorlardı, ben de çocuklarla ilgileniyordum. Işıklar söndü, gelinim çay demleyecekti. Işıklar nereden söndü diye dışarıya çıktım yukarı baktım, ateşin merdivene yaklaştığını gördüm. ‘Hava çocukları al dışarıya çık yanıyoruz’ dedim. ‘Can kurtaran yok mu? İtfaiye haber verin yanıyoruz’ dedim kendimi yerden yere attım ama emeklerim hep gitti. Yangında kızımın emanet eşyaları, kendi eşyalarımız, ikişer tane olmak üzere kesin motorlarımız, tırpan motorlarımız her şeyimiz yandı, kül oldu. Bütün emeklerim yandı. Evin durumu yukarısı yandığı için sular evin içine aktı. İki, üç kez gelin halıları yıkadı. En son kendi imkanlarımızla veresiye evin üzerine usta çağırıp şap döktük. Yağan yağmur da imkanı yok duramazdık. Ev sağlam değil, gece uyurken deprem olsa uyanamayız, çoluk çocuk içinde kapan gibi kalırız. Yetkililerin yardım etmelerini şu evi yapıp bizi bir dertten, çileden kurtarmalarını isterim. İnşallah yardım ederler duacı olurum. Oğlum da çalışamıyor, şu anda çok mağdur durumdayız. Geçen ay aldığım maaş 300TL’yi tamamlamadı. O maaşımda çocukların ihtiyaçlarını karşılayabildim. Kızım 50 TL verdi, onunla çocuklara sür ve bisküvi alıp geldiler” dedi.