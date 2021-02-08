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  4. (Özel) Evin bahçesi alevlere teslim oldu

(Özel) Evin bahçesi alevlere teslim oldu

08.02.2021 09:29 | Son Güncelleme:
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Maltepe’de bir evin bahçesinde yangın çıktı.

Maltepe’de bir evin bahçesinde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Mahalle sakinleri yangının bahçede yakılan mangal nedeniyle çıktığını iddia ederken, ev sahibi ise yangının neden çıktığını bilmediğini belirtti.
Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında İstanbul Maltepe Ayhan Sokak üzerinde bulunan bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin bahçesindeki alanda bulunan sobayı yakan ve bir süre oturan Ekrem Yaltırak isimli vatandaş sobayı söndürdükten sonra evine geri döndü. Kısa bir süre sonra bahçeden yükselen alevleri fark eden Yaltırak, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saat süren çalışmalar sonucunda yangını kontrol altına aldı.
Yangının mangal nedeniyle çıktığını iddia eden Yiğitcan K., "Bir anda herkes toplandı. İçeride mangal yapıyorlarmış. Geçerken gördüm ben de. Bir anda alev almaya başladı. Vatandaşlar itfaiyeyi çağırdı. Neyse ki can kaybı yok” diye konuştu.
Ev sahibi Ekrem Yaltırak ise "Biz 1 saat öncesine kadar burada oturduk. Sobamız vardı onu söndürüp eve geçtik. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Yangının sobayla bir alakası yok. Cana gelen mala gelsin. Kimseye bir şey olmaması güzel” dedi.

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