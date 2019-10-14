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(Özel) Evin duvarına çarpan sürücü “özür dilerim” dedikten sonra kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 09:14 | Son Güncelleme

Avcılar’da park halindeki aracını yola çıkarmak isteyen kadın sürücü, ayağı gaz pedalına takılı kalınca evin duvarına çarptı.

Avcılar’da park halindeki aracını yola çıkarmak isteyen kadın sürücü, ayağı gaz pedalına takılı kalınca evin duvarına çarptı. Dışarıya çıkan ev sahibine “özür dilerim” diyen sürücü, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaşanan ilginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz Cuma günü Avcılar Cihangir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aracı park halinde olan sürücü, yola çıkmak istedi. Bu sırada manevra yapan kadının ayağı gaz pedalına takılı kalınca aracının hakimiyetini sağlayamadı ve sokakta bulunan evin oturma odasına daldı. Mutfakta bulunan ev sahibi içeriden gelen sesi duyunca dışarıya doğru koştu. Dışarıya çıkan ev sahibi gördüğü görüntü üzerine şoke oldu. Bir arabanın evin duvarına çarptığını ve oturma odasına zarar verdiğini gördü. Araç içinde bulunan kadın sürücü ise “özür dilerim zarar ne ise yaptırırım” dedi. Ancak daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaşadıkları karşısında hayrete düşen ev sahipleri polise haber vererek şikayetçi oldu.

Kaza anı kamerada
Avcılarda yaşanan ilginç kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Park halinde bulunan araç bir süre sonra sahibi tarafından çalıştırılarak yola çıkarılıyor. Ancak ayağı gaz pedalında takılı kalan sürücü, bir evin duvarına çarpıyor. Bir süre kaza yerinde bekleyen aracın daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştığı görülüyor.

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