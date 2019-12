(Özel) Evinde onlarca kedi besleyen fedakâr kadının mama çağrısı

Küçükçekmece’de hayvanseverliği ile tanınan 2 çocuk annesi Selma Konuk 40’a yakın kediyi kendi imkanları ile aldığı mamalarla besliyor. Her geçen gün kedilerin sayılarının artığını söyleyen Konuk, hem hayvan severlerden hem de yetkililerden mama yardımı bekliyor.

İstanbul Küçükçekmece’de yaşayan 2 çocuk annesi 54 yaşındaki Selma Konuk geçirdiği bir hastalık nedeniyle apartman dairesinden müstakil bir eve taşındı. Toprakla kendini tedavi ettiği sırada evinin bahçesinde bir kedi yavrusu gördü. Konuk’un sahiplenmesiyle bir yuvası olan kedinin bir süre sonra 3 yavrusu oldu. Her geçen gün sayıları artan hayvanları sahiplenerek doyurmak için büyük emek harcayan Konuk, 8 yıldır aralarında sokak kedilerinin de olduğu 40’a yakın kedinin bakımını üstleniyor. Kedilerin beslenmesinden temizliğine sağlık sorunlarına kadar her ayrıntı ile yakından ilgilenen Konuk, sokaktaki hayvanların bakımını da gönüllü olarak yapıyor. Eşinin emekli maaşından ayırdığı paranın sayıları günden güne artan kedilere yetmediğini ve onların aç kalmasına gönlünün razı gelmediğini söyleyen Konuk, hem hayvan severlerden hem de yetkilerden mama yardımı bekliyor.