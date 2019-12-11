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(Özel) Evinde onlarca kedi besleyen fedakâr kadının mama çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 09:27 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de hayvanseverliği ile tanınan 2 çocuk annesi Selma Konuk 40’a yakın kediyi kendi imkanları ile aldığı mamalarla besliyor.

Küçükçekmece’de hayvanseverliği ile tanınan 2 çocuk annesi Selma Konuk 40’a yakın kediyi kendi imkanları ile aldığı mamalarla besliyor. Her geçen gün kedilerin sayılarının artığını söyleyen Konuk, hem hayvan severlerden hem de yetkililerden mama yardımı bekliyor.
İstanbul Küçükçekmece’de yaşayan 2 çocuk annesi 54 yaşındaki Selma Konuk geçirdiği bir hastalık nedeniyle apartman dairesinden müstakil bir eve taşındı. Toprakla kendini tedavi ettiği sırada evinin bahçesinde bir kedi yavrusu gördü. Konuk’un sahiplenmesiyle bir yuvası olan kedinin bir süre sonra 3 yavrusu oldu. Her geçen gün sayıları artan hayvanları sahiplenerek doyurmak için büyük emek harcayan Konuk, 8 yıldır aralarında sokak kedilerinin de olduğu 40’a yakın kedinin bakımını üstleniyor. Kedilerin beslenmesinden temizliğine sağlık sorunlarına kadar her ayrıntı ile yakından ilgilenen Konuk, sokaktaki hayvanların bakımını da gönüllü olarak yapıyor. Eşinin emekli maaşından ayırdığı paranın sayıları günden güne artan kedilere yetmediğini ve onların aç kalmasına gönlünün razı gelmediğini söyleyen Konuk, hem hayvan severlerden hem de yetkilerden mama yardımı bekliyor.

“Hayvan severlerden mama yardımı bekliyoruz para değil”
Özellikle sokak hayvanlarının beslenmesi ve bakımı konusundan anlayışlı olunması gerektiğini vurgulayan 54 yaşındaki Selma Konuk, “Daha önce bir dairede oturuyordum. Rahatsızlığım dolayısıyla toprak tedavisi görmek için buraya taşındık. Geldiğimizde bahçede küçük bir kedi yavrusu bulduk. Onu evcilleştirdik; 3 yavru doğurdu. Daha sonra 3 kedinin yanına 5 kedi daha eklendi. Bazıları kötü durumdaydı tedavi ettirdik dışarıdan sokak kedileri gelmeye başladı. Kapımıza gelip kedilerini bıraktılar benimde aç kalmalarına vicdanım razı olmadı. Doğayı, mücadeleyi, zoru seviyorum. Burası yaşanılacak bir yer değildi kendi imkanlarımızla bu hale getirdik. Maddi olarak zorlanıyoruz eşim şeker hastası emekli maaşının yarısından fazlası onlara gidiyor. O yüzden hayvan severlerden mama yardımı bekliyoruz para değil. İnsanlar eve bağlı kalmasınlar doğayı, çiçekleri ve özellikle toprağı sevsinler. Toprak demek hayat demek, can demek hayvanları sevsinler özellikle kedileri, nankör değiller yalan ihanet dedikodu bilmezler. Biraz sevgi biraz mama yaşamaktan uzak kalmasınlar” diye konuştu.

“Komşularımız kedilere bakacağınıza neden üstünüze başınıza kıyafet alıp giymiyorsunuz diyor”
Kedilerinin aç kalmasına gönlünün razı gelmediğini onlar için mama yardımı beklediğini söyleyen Nihat Konuk, “Buraya geleli 8 sene oldu. Geldiğimizde burası enkaz bir durumdaydı yaşanılacak hale getirdik. Sonra buraya yavru bir kedi geldi ben onu alıp sevdim, büyüttüm, alıştırdım kendime daha sonra 3 yavrusu oldu. İsimlerini Dadlı, Akan ve Duman koyduk. Kedilerimiz her geçen gün çoğalmaya devam ediyor. Şuanda 40’a yakın kedimiz var. Maddi olarak zorlandığımız için kedilerimize mama yardımı istiyoruz. Emekliyim hem burada kira ödüyorum hem de mamaları kendi imkanlarım ile karşılıyorum. Geçinmeye çalışıyoruz ama yetiştiremiyorum. Aç kalmalarına gönlüm razı olmuyor. Kendim aç kalırım onlar kalmasın. Şükürler olsun ki aç değilim. Eşime komşular siz bu kedilere bakacağınıza neden üstünüze başınıza kıyafet alıp giymiyorsunuz demişler. Biz sadece onların aç kalmasını istemiyoruz. Komşular anlamadı onu biz anlatamadık. Belediyeler ve yardım kuruluşlarından sadece mama yardımı istiyoruz. Hayvan sevmek çok güzel, sevdiğin zaman insan huzur buluyor. Onlarla ilgilenip şefkat göstermek bizim için çok önemli insanlarda hayvanlara duyarlı olsunlar” dedi.

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