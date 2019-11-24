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(Özel) Evine giren hırsızı çatıya kilitleyip polisi aradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 09:46 | Son Güncelleme

Sultangazi’de evlerinin terasından gelen sesi kontrol etmek için yukarı çıkan aile, çatıda birisinin olduğunu fark edince büyük panik yaşadı.

Sultangazi’de evlerinin terasından gelen sesi kontrol etmek için yukarı çıkan aile, çatıda birisinin olduğunu fark edince büyük panik yaşadı. Aile, hırsızlık için girdiğini düşündükleri şahsın üzerine kapıyı kilitleyip polisi aradı.
Sultangazi Yunus Emre Mahallesi’nde 5 katlı binanın terasından sesler duyan Pehlivan ailesi, kontrol etmek için yukarı çıktı. Terasa çıktıklarında kapının açık olduğunu fark eden aile, hırsızlık şüphesi üzerine kapıyı kilitleyip aşağı indi. Kapının kilitlendiğini anlayan terastaki kimliği belirsiz şahıs, panikleyerek kapıyı açmaya çalıştı. Gürültü üzerine tekrar yukarı çıkan Pehlivan ailesi terasta bir kişi ile karşılaşınca polis ekiplerine ihbarda bulundu. Şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Pehlivan ailesi de ifade vermek üzere emniyete gitti.

“‘Dışarıda kalıyorum’ gibi ibareler kullanmaya başladı”
Şüphelinin evin terasına bir gün önce girdiğini öğrenen Erol Pehlivan, “Şahsın söylediğine göre dün geceden beri yukarıdaymış. Öğlen saatlerinde girdiğini söylüyor. Sabah hanım kalktığında yukarıdan ses duyduğunu söyledi. Ben yukarı çıktığımda kapının açık olduğunu gördüm. Seslendim ‘Kimse var mı’ diye. Daha sonra kapıyı kilitleyip aşağı indim. 10 dakika sonra tekrar ses gelmeye başladı. Hanım bu sefer arkadan gördü. Ben de şahsı gördüm ve konuşmaya başladım. ‘Dışarıda kalıyorum’ gibi ibareler kullanmaya başladı. Ben de polisi aradım polis geldi şimdi ifade vereceğiz” dedi.

“Büyük ihtimalle hırsızlık için girdi”
Eşiyle birlikte polis merkezine giderek ifade veren Erol Pehlivan, “Şahsın söylemesine bakarsak yatmaya girmiş. ‘Evsizim’ diyor ama ‘3 sokak arkada da akrabalarım var’ diyor, çelişkili. Büyük ihtimalle hırsızlık için girdi. Herhangi bir şey alınmamış şu anda. Belki ön keşif yaptı, belki sızdı, madde kullandı bilemiyorum” diye konuştu.

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