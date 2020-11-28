(Özel) Evlilik vaadiyle genç kızları binlerce lira dolandıran firari Medet Batal Beşiktaş’ta suçüstü yakalandı

Türkiye’de bir dönem izdivaç programlarında damat adayı olarak boy gösteren, 2018 yılında büyük ikramiyenin kendisine çıktığını iddia eden ve sahte kimlikle genç kızları evlilik vaadiyle kandırarak binlerce lira dolandıran firari Medet Batal, Ortaköy’de bir binanın terasında genç bir kızı dolandıracağı esnada Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Baskın anları güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan ve çeşitli illerde “dolandırıcılık” suçundan 6 adet aranması bulunan Batal tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye’de bir dönem televizyonda yayınlanan izdivaç programlarından Zuhal Topal’ın evlenme programına çıkarak damat adayı olarak boy gösteren, 2018 yılında büyük ikramiyenin kendisine çıktığını iddia eden ancak tek rakamla herkesi kandırdığı ortaya çıkan Medet Batal’ın çeşitli illerde çok sayıda dolandırıcılık olayına karışması üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı.

Genç kızları evlilik vaadiyle binlerce lira dolandırmış

Çalışmalarda ünlü isim ve yapım firmaların adını taşıyan kartvizitler bastırarak dolandırıcılık yaptığı ve sokak hayvanları yaranına kullanılacağını belirterek yardımseverlerden para topladığı öğrenilen Batal’ın, Tolga Saygın adını kullanarak İstanbul’un Başakşehir ve Şişli ilçeleri başta olmak üzere Sakarya, Mersin, Ankara ve İzmir’de çok sayıda dolandırıcılık olayına karıştığı belirlendi. Batal’ın Başakşehir’de Tolga Saygın adını kullanarak genç bir kızı evlilik vaadiyle 30 bin lira, Şişli’de film setlerine yemek verme vaadiyle 3 adet cep telefonu ve bin lira, Sakarya’nın Hendek ilçesinde yurtdışından uygun araç satışı iddiasıyla internet sitesi üzerinden 10 bin 250 lira, Mersin’in Mezitli ilçesiyle filmlerde oynatma vaadiyle 10 bin lira dolandırdığı, Ankara’nın Mamak ilçesinde çalıntı otomobili satma ve İzmir’in Bergama ilçesinde ise tehdit suçlarına karışması üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şahsı yakın takibe aldı.