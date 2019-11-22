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(Özel) Eyfel’de Türk rüzgarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 01:01 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Kepsut ilçesi 125.

Balıkesir’in Kepsut ilçesi 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu “Hayatın Ritmini Yakala” grubu 593. konserini Fransa’nın sembolü olan dünyaca ünlü Eyfel Kulesinin önünde yağmur sonrası verdi. Türkiye’de adını birçok platformda duyurarak kendinden söz ettiren grup eğitime verilen ara tatili en iyi şekilde değerlendirerek Paris başta olmak üzere Fransa’da toplam 11 konsere imza attı. Eyfel Kulesi önünde ritm şov yapan çocukları izlemek isteyen Fransızlar yolları trafiğe kapatarak izdihama yol açtı.
Fransa’da yaşayan Türkler tarafından kurulan Hanımeli Derneği Başkanı Pembe Hekimoğlu ve dernek üyelerinin davetlisi olarak Paris’e davet edilen Kepsut 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu, “Hayatın Ritmini Yakala” grubu 593. konserini Fransa’nın sembolü olan dünyaca ünlü Eyfel Kulesi önünde verdi. Türkiye’de yılın öğretmeni seçilen müzik öğretmeni Nuri Dağdelen tarafından kurulan grup bu kez hünerleri Paris’te sergileyerek yeteneklerini hem Fransızlara hem de dünyanın dört bir yanında Eyfel Kulesini ziyarete gelen turistlere gösterdiler. Grup Eyfel Kulesi’nin yanı sıra Anamour Konser Salonu ve Ressamlar Tepesinde toplam 11 konsere imza attı. Hayatın Ritmini Yakala grubu okullarının ara tatile girmesini fırsat bilerek bunu en iyi şekilde değerlendirdi. Paris’ten yayın yapan Radyo Anadolu’nun canlı yayınına katılan grup Eyfel Kulesi, Disneyland, Trocadéro, Ressamlar Tepesi, Notre Dame Katedrali, Şanzelize Caddesi ve Zafer Takı, Versay Sarayı ve bahçeleri, opera binası, Fransa Paris Başkonsolosluğu, Louvre Müzesi, Seine Nehri tekne gezisinin yanı sıra Paris şehir turu ile Paris’in tarihi ve turistik yerleri gezip tanıma imkanı buldular. Nuri Dağdelen konser öncesi yaptığı açıklamada, “Balıkesir’in Kepsut ilçesi 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu ’Hayatın Ritmini Yakala’ grubu olarak Avrupa turnemizin ilk ayağı olan Paris Eyfel kulesindeyiz. Buradan Amsterdam ve Brüksel’e geçerek inşallah 11 günlük turnemizi tamamlayacağız. Amacımız öğrencilerimizle birlikte ara tatilimizi en iyi şekilde değerlendirerek öğrencilerimizin kültür ve tarih dünyalarını zenginleştirmek ve yine ilkleri gerçekleştirmek. Tabi ki bunun yanı sıra ülkemizi ve Türk Bayrağımızı dünyanın her yanında en iyi şekilde temsil ederek dalgalandırmaktır. Türkiye’nin hemen hemen her yerinde yaptığımız yine Almanya’nın Hamburg, Berlin, Gürcistan Batum, Kazakistan Aktau’da gerçekleştirdiğimiz sokak müzisyenliğimizi Paris’in dünyaca ünlü Eyfel kulesinde de gerçekleştireceğiz. Tüm Türkiye’ye kucak dolusu sevgiler saygılar sunuyoruz” dedi.
Müzik öğretmenleri Nuri Dağdelen, Ayşe Oral ve Sedanur Dağdelen eşliğindeki Hayatın Ritmini Yakala grubu Fransa’nın ardından Amsterdam ve Brüksel’de de konserlerine devam ederek, Pazar günü Balıkesir’e dönecek.

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