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(Özel) Eyüpsultan’da ilginç kaza, görenler döndü bir daha baktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 09:20 | Son Güncelleme

Eyüpsultan’da bir kadın sürücü, park etmek istediği otomobili ile birlikte duvardan ağaç üzerine düştü.

Eyüpsultan’da bir kadın sürücü, park etmek istediği otomobili ile birlikte duvardan ağaç üzerine düştü. Otomobil içerisinde bulunan 2 kişi kazayı yara almadan atlatırken, otomobilin duvarla ağaç arasında askıda kaldığını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Kaza, dün öğle saatlerinde Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi Celeboğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serap Gün ve Seçil Yavuz adlı iki kardeş Elazığ’da 6.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası yardım göndermek için marketten aldıkları malzemeleri otomobillerine koyup evlerine doğru hareket etti. Serap Gün kullandığı 34 LS 2945 plakalı otomobili evin önüne park etmek istediği sırada olanlar oldu.

Park etmek istedi, aşağı düşen otomobil ağaçla duvar arasında askıda kaldı
Serap Gün, otomobili evlerinin önüne park etmek için yol kenarına yanaştırmaya çalıştı. Bu sırada sürücünün kontrolünden çıkan otomobil bir anda kaldırıma çıkarak yaklaşık 5 metrelik bir yükseklikten aşağıya doğru düşerek ağaçla duvarın arasında askıda kaldı.

Sürücü ve kardeşini vatandaşlar otomobilden çıkardı
Araç içerisinde bulunan Serap Gün ve Seçil Yavuz vatandaşlar tarafından çıkartıldı. Otomobil içerisinden çıkan kardeşler kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası sokak üzerinden geçen vatandaşlar ise otomobilin düştüğünü görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

“Kardeşim geriye almak için vites atarken pedallar tutmuyor dedi”
Otomobil içerisinde bulunan Seçil Yavuz, ”Aracımız otomatik vites. Normal vitese aldı kardeşim. O esnada geriye almak için vites atarken pedallar tutmuyor dedi. Geriye doğru gelirken araba bir anda hızlanır gibi oldu ama durduğumuz yerdeyiz. El frenini çekmemizle yana doğru devrildik. Marketten geliyorduk. Elazığ’a yardım göndermek için çocuklara çocuk bezi ve bir takım bir şeyler almıştık. Artık onlar korudu herhalde Cuma vakti. Koliler sahiplerine ulaşamadan bizi korudu” dedi.

“Otomobil nasıl böyle düştü anlamadım”
Aracını park edeceği esnada duvardan düşen otomobil sürücüsü Serap Gün, “Aracı park ederken oldu. Araç biraz açıkta kaldı diye geri geri doğru gelirken biraz sağ yapayım dedim ama o esnada pedal ayağımın altında boşta kaldı. Frene bastım ama o an hareket eder gibi oldu bende el frenini çekince düştü. Nasıl böyle düştü anlamadım. Cuma namazına gidenler çıkardı bizi. Emniyet kemerlerimiz takılıydı. Araç içerisinde biz hareket etmedik. Sadece biraz sarsıldık o kadar” şeklinde konuştu.
Duvardan ağaç üzerine devrilen otomobil daha sonra vinç ile kaldırıldı.

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