(Özel) Eyüpsultan’da ilginç kaza, görenler döndü bir daha baktı

Eyüpsultan’da bir kadın sürücü, park etmek istediği otomobili ile birlikte duvardan ağaç üzerine düştü. Otomobil içerisinde bulunan 2 kişi kazayı yara almadan atlatırken, otomobilin duvarla ağaç arasında askıda kaldığını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi Celeboğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serap Gün ve Seçil Yavuz adlı iki kardeş Elazığ’da 6.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası yardım göndermek için marketten aldıkları malzemeleri otomobillerine koyup evlerine doğru hareket etti. Serap Gün kullandığı 34 LS 2945 plakalı otomobili evin önüne park etmek istediği sırada olanlar oldu.

Park etmek istedi, aşağı düşen otomobil ağaçla duvar arasında askıda kaldı

Serap Gün, otomobili evlerinin önüne park etmek için yol kenarına yanaştırmaya çalıştı. Bu sırada sürücünün kontrolünden çıkan otomobil bir anda kaldırıma çıkarak yaklaşık 5 metrelik bir yükseklikten aşağıya doğru düşerek ağaçla duvarın arasında askıda kaldı.