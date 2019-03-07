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(Özel) Eyüpsultan’da yüzük hırsızı çift kameralara yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 09:16 | Son Güncelleme

Eyüpsultan’da bir bijuteri dükkanına giren çift, parmağına geçirdikleri birer yüzüğü kaşla göz arasında çalarak kayıplara karıştı.

Eyüpsultan’da bir bijuteri dükkanına giren çift, parmağına geçirdikleri birer yüzüğü kaşla göz arasında çalarak kayıplara karıştı. Soğukkanlı hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Eyüpsultan’da meydana geldi. İddiaya göre akşamüstü bir çift bijuteri dükkana girerek yüzüklere bakmaya başladı. Hırsızlardan erkek olanı bir süre bakındıktan sonra tezgahtaki yüzüklerden birini parmağına geçirdiği gibi iş yerinden çıktı. Ardından gözlüklü olan hırsız diğer kadın ise birkaç yüzüğe baktıktan sonra eline aldıklarından biri yerini bırakıp diğerini de avucunun içine sakladı. Bir süre daha bakınan kadın ardından iş yerinden ayrıldı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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