(Özel) Fabrika işçilerinin okuma oranı arttı

Manisa’da endüstriyel izolasyon üretimi yapan bir fabrika, kendi işçileri için kurduğu kütüphaneyi gelen talepler üzerine yaklaşık 51 bin kişinin çalıştığı Manisa Organize Sanayi Bölgesine (OSB) hizmet vermeye başladı. Kütüphaneden sorumlu, fabrikanın Görsel Proje Yöneticisi Mehmet Arif İşmen, "Burada ortalama 260 civarında çalışan var. 90 okuyucu sayısı yüzde 30’u aşan bir rakam. Yüzde 30 Türkiye ortalamasına, hatta dünya ortalamasına göre oldukça iyi bir rakam" dedi.

Manisa OSB’de 20 yıldır endüstriyel izolasyon üretimi yapan ve 260 kişiye istihdam sağlayan MND İzolasyon Fabrikası, çalışanlarına kitap okuma alışkanlığı kazandırmak adına örnek bir projeye imza atarak, fabrika bünyesinde kütüphane kurdu. İşveren Uğur Şaylan’ın teşviki ve işçilerin de desteğiyle 200 kitapla başlanan, şu an ise 2 bin 500 kitapla hizmet veren kütüphane, gelen talepler üzerine Manisa OSB’ye hizmet vermeye başladı. İlk başta sadece fabrikada çalışan işçi ve ailelerinin faydalandığı kütüphaneden şu anda Manisa OSB’deki yaklaşık 220 fabrikadaki 51 bin kişi faydalanıyor.

Manisa OSB’de tek

Fabrika’da 90 okuyucuya ulaştıklarını kaydeden kütüphaneden sorumlu, fabrikanın Görsel Proje Yöneticisi Mehmet Arif İşmen, Manisa OSB’deki kitapseverlere çağrıda bulundu. Kütüphaneden faydalananların artması için çalışmalar yaptıklarını kaydeden İşmen, “Gerçekten örnek bir proje. Bunu çevreyle konuştuğumda daha iyi algılıyorum. Manisa OSB’de tek olan bir örneğiz. Burada ciddi bir kolektif çalışma var. Öncelikle işverenin arzu ve teşviki olmasaydı zaten gerçekleşmezdi. Şu an dergilerle beraber 2500 civarında bir kitap sayımız var. 90 civarında okurumuz var. Burada ortalama 260 civarında çalışan var. 90 okuyucu sayısı yüzde 30’u aşan bir rakam. Yüzde 30 Türkiye ortalamasına, hatta dünya ortalamasına göre oldukça iyi bir rakam. Buraya varmış olmak insana hem keyif hem de gurur veriyor. Yaygınlaştırmak istiyoruz. Zaten şu anda burada çalışanlar dışında dolaylı olarak dokunduğumuz bir kitle var. Buradan kitabı alan kişinin evde kardeşi de okuyabiliyor, eşi de okuyabiliyor. Aldığın kitabı şu kadar gün içinde buraya getireceksin diye bir kural yok. Buradan kız kardeşi için, öğrenci komşusu için dahi kitap isteyen var. Manisa OSB’de canı isteyen gelsin. Kitaplarımızdan yararlansın. İstedikleri zaman başımızın üzerinde misafirimiz olsunlar. Fabrikamıza gelerek kütüphanemizi görsünler. Kitap almak istiyorlarsa kapıda beklemeden kitaplara ulaşabilecek imkanı biz kendilerine sağlarız” diye konuştu.

Mola zamanını kütüphanede geçiriyor

Kütüphaneden faydalanan fabrika işçisi Büşra Demir, ayda ortalama üç kitap okuduğunu belirterek, “Buranın kütüphanesini çok seviyorum. Bütün mola vakitlerimde buraya gelerek kitap okumayı tercih ediyorum. Severek kullandığım bir bölüm. İyi ki bu fabrika ve iyi ki bu kütüphane diyorum. Bu kütüphaneyi kurmalarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ben sürekli kitap okuyan bir insanım. Ufkumu ve hayal gücümü geliştirmeyi seviyorum. Beş yaşında bir kız annesiyim. Bundan dolayı da hayal gücümün daha da gelişmiş olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ona iyi bir gelecek sunmak zorundayım. Bu nedenle onun hayal gücünü kısıtlamadan arttırmak zorundayım. Bu nedenle ayda üç kitap okuyorum. Bunun yanı sıra kızıma da ekstra kitaplar okuyorum” ifadelerini kullandı.

Kütüphaneden faydalanan bir diğer fabrika işçisi Arzu Kuloğlu ise “Fabrikadaki boş zamanlarımda daha çok kütüphanede vakit geçirmeyi seviyorum. Kitap okumayı seviyorum, bana mutluluk ve huzur veriyor. Okuduğum kitaptaki farklı alanlara giriş yaptığımı düşünüyorum. Hayata bakış açım değiştiği içinde kitap okuyarak huzur bulduğumu düşünüyorum. İş stresinden de uzaklaşmış oluyorum. Çevremdeki insanlara fabrikada kütüphane var dediğim zaman şaşırtıcı oluyor. Çünkü bir çok fabrikada kütüphanenin olmadığını biliyorum. Bunu duyunca daha önce ben de şaşırmıştım. Burası çok güzel bir etkinlik yeri” diye konuştu.

(Özel) Fabrika işçilerinin okuma oranı arttı

(Özel) Fabrika işçilerinin okuma oranı arttı

(Özel) Fabrika işçilerinin okuma oranı arttı

(Özel) Fabrika işçilerinin okuma oranı arttı

(Özel) Fabrika işçilerinin okuma oranı arttı

(Özel) Fabrika işçilerinin okuma oranı arttı

(Özel) Fabrika işçilerinin okuma oranı arttı

(Özel) Fabrika işçilerinin okuma oranı arttı

(Özel) Fabrika işçilerinin okuma oranı arttı

(Özel) Fabrika işçilerinin okuma oranı arttı