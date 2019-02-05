Dünya Kanser Günü nedeniyle Türkiye’nin pek çok noktasında farkındalık etkinlikleri düzenlenirken, Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesinde yatan minik hastalar da kansere karşı savaş açtı. Hastanede yatan çocuklar ve diğer hastalar “Farkındayız, yeneceğiz” diyerek güçlü bir mesaj verdi.

Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesinde yatan minik ve yetişkin kanser hastaları, Dünya Kanser Günü’nde güçlü mesajlar verdi. Kanserde en önemli tedavi yönteminin moral olduğunu söyleyen hastalar, kanseri yeneceklerini söyledi. Onkoloji Hastanesinde tedavi gören ve aynı zamanda burada açılan sınıfta öğretmenleri eşliğinde eğitimlerine devam eden çocuklar, “Farkındayız, yeneceğiz” diyerek hastalığa karşı güçlü bir duruş sergiledi.

"Özellikle çocuklardaki bazı belirtilere dikkat edilmeli"

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinan Akbayram vatandaşları kanser belirtilerine karşı uyararak, "Kanserde önemli olan erken teşhis ve tedavidir. Bu açıdan özellikle çocukluk döneminde nedeni belli olmayan ateş, dengesiz ve aşırı kilo kayıplarında, nedensiz şişmelerde, kitle olması durumlarında, nedensiz havale geçirme durumlarında mutlaka uzmanlara görünmekte fayda vardır. Dün de dünya kanser günüydü ama kanser sadece bir gün değil her gün hatırlanmalı, bilinmeli ve buna yönelik dikkat çekilmeli. Bu yüzden insanların özellikle çocukları yakından takip edip, anormal bir durumda uzmanlara başvurması gerekmektedir" dedi.