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(Özel) Fatih’te 18 yaşındaki gence silahlı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 08:59 | Son Güncelleme

Fatih’te yaşanan silahlı saldırıda 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

(Özel) Fatih’te 18 yaşındaki gence silahlı saldırı

Fatih’te yaşanan silahlı saldırıda 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Fatih Zeyrek Mahallesi’nde aralarında husumet olduğu öğrenilen kişiler arasında saat 01.00 sularında silahlı kavga yaşandı. Çıkan olayda 3 kişinin silahlı saldırısı sonucu 18 yaşındaki Mustafa Yusuf Özbek hayatını kaybetti. Sokak üzerindeki bir eve isabet eden kurşun, evde oturan bir kadını da yaraladı. Yaralı kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri ise kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Silahlı saldırı anları kamerada
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde sokağa giren 5 kişinin 3’ünün elinde silah olduğu görülüyor. Ellerindeki silahları arka arkaya ateşleyen şüpheliler, M.Y.Ö.’ye kurşun yağdırdıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

(Özel) Fatih’te 18 yaşındaki gence silahlı saldırı

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